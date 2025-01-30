Артем Зайцев возглавил сборную Челябинской области по боксу

На этой должности он сменил Фаригата Касымова

Известный в прошлом спортсмен из Златоуста Артем Зайцев назначен главным тренером сборной Челябинской области по боксу. На этой должности он сменил Фаригата Касымова. Неожиданную рокировку в тренерском штабе подтвердили в региональной федерации бокса, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Руководить сборной Челябинской области по боксу теперь будет Артем Зайцев. Ранее он сам занимался боксом, неоднократно становился призером чемпионатов России, выполнил норматив мастера спорта международного класса. Тренерский штаб национальной команды рассматривал его в качестве кандидата на участие в Олимпийских играх — 2012 в Лондоне. Южноуральский боксер туда все же не отправился, неудачно выступив на отборочном турнире в Турции в весовой категории до 64 килограммов.

«Хочу поблагодарить Федерацию бокса Челябинской области за оказанное доверие, уверен, что вместе с тренерским штабом и спортсменами региона нам удастся показать высокие спортивные результаты. На Южном Урале отличные традиции в боксе, нам есть на кого равняться и к чему стремиться. Впереди много работы, учебно-тренировочные сборы для южноуральских боксеров, времени раскачиваться нет, приложим все усилия для результативной работы», — отметил Артем Зайцев.

Отметим, что специалист также возглавляет родную СШОР‑5 по боксу в Златоусте, является личным тренером пятикратного чемпиона России, чемпиона Европы Эдмонда Худояна.

Что касается Фаригата Касымова, то, по информации корреспондента ИА «Первое областное», ему в ближайшее время будет предложена одна из руководящих должностей в региональной федерации бокса.