Челябинка Таисия Киреева выиграла чемпионат России по самбо

Она выиграла все поединки в весовой категории до 72 кг

Триумфом завершилось выступление на чемпионате России в Краснодаре челябинки Таисии Киреевой. Южноуральская спортсменка выиграла все поединки и завоевала титул сильнейшей самбистки страны в весовой категории до 72 кг. В финале она оказалась сильнее своей принципиальной соперницы Ксении Задворновой из Татарстана и таким образом завоевала право представлять Россию на чемпионате мира, сообщает результаты соревнований Всероссийская федерация самбо.

Национальный чемпионат по самбо в Краснодаре стал уже 75-м по счету. В течение трех дней, с 5 по 7 марта, сильнейшие спортсмены страны боролись не только за медали соревнований, но и за путевки на международные статусные соревнования.

Именно по итогам ЧР-2025 будет сформирован состав сборной России для участия в чемпионатах Европы и мира. При этом по традиции обладатель серебряной медали завоевывал право представить страну на континентальном первенстве, а победитель — на мировом. В свою очередь, обладатели бронзовых медалей получали право выступить на Кубке мира.

Успешно выполнила все поставленные перед собой задачи челябинка Таисия Киреева. Она выиграла золото в весовой категории до 72 кг, не потерпев ни единого поражения. В финальном поединке она встретилась со своей главной соперницей Ксенией Задворновой из Татарстана. Судьи отдали победу нашей землячке.

Самбо. Чемпионат России. Женщины. Весовая категория до 72 кг. Победители и призеры:

1. Таисия Киреева (Челябинская область).

2. Ксения Задворнова (Татарстан).

3. Дарья Казанцева (Омская область).

3. Анастасия Филиппович (Смоленская область).

Напомним, что Таисия Киреева уже не раз становилась призером чемпионатов России по самбо. Но есть в ее карьере и титул сильнейшей дзюдоистки страны.