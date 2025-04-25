Челябинская дзюдоистка Ирина Зуева заняла седьмое место на чемпионате Европы

Она остановилась в шаге от борьбы за место на пьедестале почета

Челябинская спортсменка Ирина Зуева достойно выступила на своем дебютном чемпионате Европы по дзюдо. Турнир в городе Подгорица (Черногория) собрал более 400 атлетов из 47 стран. Наша землячка победила в двух поединках, однако затем уступила и оказалась в шаге от борьбы за медали, заняв итоговое седьмое место. Неудача постигла другую челябинскую дзюдоистку, Сабину Гилязову, она уступила сопернице в первом же поединке, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В составе российской сборной, которая выступила на чемпионате Европы в нейтральном статусе, отправились в Черногорию две спортсменки из Челябинской области. При этом Сабина Гилязова ранее дважды уже становилась призером континентального первенства, завоевав бронзовые медали. А вот для Ирины Зуевой это был дебют на подобном турнире.

Увы, для Сабины Гилязовой нынешние соревнования не сложились. Она начала борьбу за медали в весовой категории до 48 кг со второго круга. Однако споткнулась на первой же сопернице, уступив голландке Эмбер Герсьес. Так для челябинки турнир закончился, едва начавшись.

Куда лучше выступила в Подгорице Ирина Зуева. В весовой категории до 57 кг она одержала в двух стартовых поединках победу над Эрисой Брахимай из Албании и Каролиной Синичкой из Польши. Увы, затем последовало поражение в равном поединке от сербки Марики Перишич. Так челябинка выбыла из борьбы за золото, но еще сохраняла шанс побороться за бронзу через утешительный турнир. К сожалению, здесь она проиграла итальянке Веронике Таниоло, которая в итоге и стала бронзовым призером. У нашей землячки седьмое место.

Отметим, что на чемпионате Европы состоится также командный турнир, в составе сборной России в нем выступят Ирина Зуева и Денис Батчаев. Поединки состоятся в воскресенье, 27 апреля.