Фристайлистка из Миасса завоевала серебро Кубка России в слоупстайле

Александра Глазкова стала призером второго этапа соревнований на ГЛК «Солнечная долина»

На ГЛК «Солнечная долина» в Миассе подвели итоги II этапа Кубка России по фристайлу в дисциплине «слоупстайл». На этих соревнованиях были разыграны два комплекта наград. Победу одержали Ксения Орлова (Краснодарский край) и Артем Дулов (Красноярский край). Серебряным призером стала спортсменка из Миасса Александра Глазкова, сообщает результаты турнира Федерация фристайла России.

В соревнованиях приняли участие лидеры сборной России в этой дисциплине. В женском турнире в очередной раз подтвердила статус лидера национальной команды Ксения Орлова из Краснодарского края. Судьи оценили ее выступление в 83,75 балла.

Второе место досталось хозяйке состязаний Александре Глазковой из Миасса (77,25 балла), а замкнула тройку призеров Анна Иванова из Санкт-Петербурга (70,00 балла). У мужчин лучший результат показал Артем Дулов из Красноярского края.

Фристайл. Слоупстайл. II этап Кубка России, ГЛК «Солнечная долина». Призеры соревнований.

Женщины:

1. Ксения Орлова (Краснодарский край) — 83,75.

2. Александра Глазкова (Челябинская область) — 77,25.

3. Анна Иванова (Санкт-Петербург) — 70,00.

Мужчины:

1. Артем Дулов (Красноярский край) — 92,00.

2. Александр Терешкин (Санкт-Петербург) — 89,75.

3. Максим Сенкевич (Санкт-Петербург) — 88,25.

Отметим, что накануне здесь же, на ГЛК «Солнечная долина», прошли два этапа Кубка России по фристайлу в дисциплине «хафпайп». Здесь не было равных все той же Александре Глазковой. В этой разновидности фристайла она является лидером сборной России. Призерами соревнований стали также две ее землячки Екатерина Селезнева и Екатерина Ефремова. На одном из этапов бронза также в активе миасца Алексея Пилюгина.