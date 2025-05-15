Скалолазки из Миасса стали призерами международного турнира в Москве

Золото завоевала Елена Красовская, а бронзу — Дарья Гарькина

На международном турнире по скалолазанию в Москве два призовых места заняли спортсменки из Миасса. В турнире, собравшем представителей 15 стран, победу одержала Елена Красовская. Она лучше других прошла трассу в боулдеринге. В этой же дисциплине бронзу завоевала ее землячка Дарья Гарькина, сообщает результаты Федерация скалолазания России.

Состязания в Москве прошли в Центре скалолазания ЦСКА. В общей сложности они собрали 140 атлетов из 15 стран. Среди них представители Франции, Турции, Саудовской Аравии, Греции, Израиля, Венесуэлы, Беларуси и других государств.

В женских состязаниях в дисциплине «боулдеринг» проявили себя спортсменки из Миасса. Так, чемпионка мира Елена Красовская подтвердила статус фаворита, завоевав золотую медаль. Порадовала и ее землячка перспективная скалолазка Дарья Гарькина. Она стала бронзовым призером. Серебро досталось титулованной Виктории Мешковой из Екатеринбурга.

Скалолазание. Международный турнир в Москве. Женщины. Боулдеринг:

1. Елена Красовская (Челябинская область).

2. Виктория Мешкова (Свердловская область).

3. Дарья Гарькина (Челябинская область).

Отметим, что Елена Красовская является одной из самых титулованных скалолазок страны. Она неоднократно становилась чемпионкой России в различных дисциплинах, есть в ее карьере и титул чемпионки мира. Что касается Дарьи Гарькиной, то для нее это первый серьезный успех на международном уровне.