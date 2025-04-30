Команда ММК из Магнитогорска заняла третье место на Фестивале ГТО в Сочи

Она успешно выступила в соревнованиях среди трудовых коллективов

В Сочи завершился Всероссийский фестиваль ГТО среди трудовых коллективов, собравший 50 команд из разных уголков страны. Челябинскую область на соревнованиях успешно представили сотрудники ПАО «ММК». Магнитогорская команда финишировала в тройке призеров благодаря хорошему выступлению в последнем виде программы — эстафете ГТО, сообщает региональная дирекция спортивных мероприятий.

В этом году фестиваль был посвящен 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне. Он собрал самые спортивные трудовые коллективы страны. Среди них и команда из магнитогорского ПАО «ММК» — одна из самых стабильных участников Фестиваля ГТО среди трудовых коллективов.

Соревнования прошли с 25 по 29 апреля в Сочи. Участникам нужно было выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» в беге, стрельбе, силовых упражнениях, испытаниях на гибкость и выносливость. Кроме того, в последний день соревнований состоялась эстафета ГТО.

Южноуральцы не очень удачно начали состязания, после первых двух дней они занимали 8‑е место, после беговых дисциплин переместились на 4‑ю позицию. А вчера, 29 апреля, успешно выступили в эстафете ГТО, заняв первое место. Это позволило команде ПАО «ММК» финишировать в тройке призеров в общем зачете фестиваля.

«Мы до последнего не знали, окажемся ли на пьедестале. По нашим подсчетам, финишировали на 4‑й позиции. Но когда нам скинули итоговые протоколы, радости не было предела! Мы на 9 очков опередили соперников из Белгорода. Немного жаль, что не удалось занять первое место и завоевать кубок, мы ставили задачу перед командой победить. Но рады и третьему месту», — отметила руководитель магнитогорской команды на Фестивале ГТО в Сочи Татьяна Кудряшкина.

Отметим, что команда ПАО «ММК» ежегодно принимает участие в подобных соревнованиях и, как правило, занимает места в тройке призеров. Вот результаты выступлений магнитогорцев на фестивалях ГТО среди трудовых коллективов:

2019 год, Сочи — 3-е место

2022 год, Екатеринбург — 3-е место

2023 год, Ижевск — 1-е место

2024 год, Магнитогорск — 2-е место

2025 год, Сочи — 3-е место

В состав нынешней команды вошли спортсмены, которые имеют большой опыт выступлений в состязаниях комплекса «Готов к труду и обороне». Так, большой вклад в общий успех внесли Алена Гайдук (9‑я ступень комплекса ГТО), Алла Масина (9‑я ступень), Наталья Новикова (14‑я ступень). Принесли команде зачетные очки и хорошо влились в коллектив Андрей Иванов и Марк Зинченко.

«Выделять кого-то не буду, они — все молодцы! Проявили волю и характер, отдали все силы в каждом испытании и упражнении. Конкуренция в этом году была очень серьезной! Но наша команда показала свой высокий уровень подготовки», — добавила Татьяна Кудряшкина.

Напомним, что в прошлом году Всероссийский фестиваль ГТО среди трудовых коллективов принимал Магнитогорск. Победу в общем зачете одержала команда Госкорпорации «Росатом», второе место заняла сборная ПАО «ММК», а замкнули тройку призеров сотрудники АО «ИЭМЗ „Купол“».