Футбольный клуб «Челябинск» презентовал свой новый логотип

Он понравится фанатам, которые идентифицируют команду с «Зенитом»

Футбольный клуб «Челябинск» накануне первого домашнего матча весенней части сезона представил обновленный брендинг. Новый логотип, фирменные цвета и стилистика призваны подчеркнуть связь команды с историей города и региона. В основе логотипа со стильной буквой «Ч» знаменитая «стрелка» в форме наконечника — фирменный стиль команды «Зенит», имя которого ранее носил челябинский футбольный клуб, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

Логотип стал более минималистичным и практичным. В эпоху цифровых технологий важно, чтобы лого смотрелся круто даже на маленьком экране. Поэтому дизайнеры убрали все лишнее, оставив только самое важное.

Новый логотип, фирменные цвета и стилистика призваны подчеркнуть связь команды с историей города и региона.

«Новый лого — это стильная буква „Ч“, которая сочетает в себе историю и современность. Левая часть символизирует верблюда с герба Челябинской области, а правая — отсылка к легендарным логотипам „Стрела“ и „Зенит“, выполненная в форме наконечника. А еще форма лого напоминает знаменитую стелу на въезде в город», — сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

Помимо логотипа, обновлению подверглась и цветовая палитра клуба. Синий, белый и голубой стали ярче и насыщеннее, а новым акцентным цветом стал коричневый, символизирующий горные породы Южного Урала и подчеркивающий связь команды с регионом.

Увидеть новый стиль и поддержать команду можно будет уже 9 марта в 15:00 на стадионе «Центральный», где «Челябинск» сыграет свой первый домашний матч весенней части чемпионата.

Напомним, что накануне южноуральские футбольные клубы открыли весеннюю часть сезона-2024/2025. ФК «Челябинск» на выезде одержал волевую непростую победу над командой «Машук-КМВ» со счетом 2:1. Футболисты миасского «Торпедо» свой первый матч проиграли в гостях столичному «Велесу» — 0:2.