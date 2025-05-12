Боксер из Златоуста завоевал золото первенства России

Иван Добрынин в подмосковном Чехове провел пять победных поединков

В подмосковном Чехове завершилось первенство России по боксу среди юниоров 17—18 лет. Эти старты собрали около 500 спортсменов из 75 регионов. В составе сборной Челябинской области ярко на турнире выступил боксер из Златоуста Иван Добрынин. Он провел пять победных поединков, завоевав золотую медаль, сообщает региональная федерация бокса.

Состязания прошли во дворце спорта «Олимпийский». В течение недели здесь бились за медали около 500 сильнейших боксеров страны в возрасте 17—18 лет. Впервые победителем первенства страны стал боксер из Златоуста Иван Добрынин.

На ринге в Чехове он провел пять поединков в весовой категории до 57 килограммов, во всех одержал победу. В финале наш земляк со счетом 5:0 взял верх над соперником из Ростовской области Павлом Кондрашевым.

Иван Добрынин занимается под руководством трех специалистов — Дмитрия Сайфулина, Леонида Лихачева и Антона Блинова.