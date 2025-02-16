Команда «Запада» выиграла у «Востока» в Матче всех звезд ЖХЛ в Челябинске

Лучшие хоккеистки страны во второй раз сыграли на льду арены «Трактор»

Матч всех звезд — 2025 в Челябинске завершился победой команды «Запада» над «Востоком» со счетом 5:3. Сегодня, 16 февраля, на льду арены «Трактор» состоялась игра с участием лучших хоккеисток страны.

Перед началом матча губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично встретился с участницами, провел раскатку и пожелал им успешной игры. Глава региона выразил благодарность руководству Федерации хоккея России за решение провести Матч звезд ЖХЛ в Челябинске и подчеркнул важность проведения таких событий для развития женского хоккея.

«Проведение Матча звезд ЖХЛ в Челябинске — это не просто спортивное событие, а мощный импульс для развития женского хоккея на Урале. У нас есть все предпосылки для роста: отлично развитая инфраструктура, профильные школы и, что самое главное, горячая любовь к хоккею», — отметил глава региона.

В открытии также приняла участие общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. Она отметила, что женский хоккей в России отмечает свое 30-летие, и пожелала всем прекрасного праздника.

«Добро пожаловать в Челябинск, ведь Челябинск — одна из столиц хоккея. Второй раз мы принимаем Матч звезд Женской хоккейной лиги. Это большой спортивный праздник для всех болельщиков. Хоккей у всех челябинцев в крови. Мы будем горячо всех вас поддерживать. Желаю всем прекрасного праздника», — добавила общественный деятель Ирина Текслер.

В матче приняли участие лучшие игроки из ведущих клубов ЖХЛ. Западную команду представили хоккеистки из «Торнадо», «Торпедо», «Динамо-Невы» и МСМО 7.62, а восточную — из «Агидели», «Белых медведиц», «Бирюсы» и СКСО. Итог: 5:3 — выиграла команда «Запад».

Помимо захватывающего хоккея, зрители смогли насладиться увлекательными конкурсами мастер-шоу, которые стали частью праздничной программы. Нынешний сезон юбилейный: российский женский хоккей отмечает 30-летие. Это нашло достойное отражение в программе праздника.

Матч звезд ЖХЛ в Челябинске стал не только ярким спортивным событием, но и важным шагом в популяризации женского хоккея в регионе. Подобная игра в южноуральской столице прошла во второй раз. Ранее Матч звезд ЖХЛ состоялся в Челябинске в 2022 году.