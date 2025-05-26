Более 650 челябинцев вышли на старт соревнований «Российский азимут»

Массовые забеги по спортивному ориентированию прошли в городском бору

Более 650 челябинцев приняли участие в массовых соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский азимут». В этом году состязания были посвящены 80-летию Победы и прошли в городском бору рядом с муниципальной лыжной базой. Все участники могли выбрать оптимальную для своего возраста и физической подготовки дистанцию, а еще выполнить нормативы комплекса ГТО, сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий.

В состязаниях могли принять участие все желающие старше пяти лет. По традиции организаторы провели несколько забегов — как спортивные, так и массовые. На дистанцию отправились как учащиеся спортшкол города, так и любители спортивного ориентирования. Было и одно новшество — велозаезд.

«„Российский азимут“ — одни из самых масштабных соревнований по спортивному ориентированию, которые ежегодно проходят в разных городах страны. Они собирают десятки тысяч участников. Приятно видеть, что в Челябинске немало любителей спортивного ориентирования, они с нетерпением ждут этого старта, готовятся к нему», — отметила руководитель региональной Дирекции спортивных мероприятий Елена Еремеева.

Помимо участия в забегах, все желающие могли также присоединиться к движению ГТО. В зоне старта и финиша была оборудована площадка, на которой челябинцы могли проверить свою физическую готовность в выполнении нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».

Отметим, что в этом году для участия в «Российском азимуте» всем желающим нужно было зарегистрироваться на портале «Госуслуги». В общей сложности это сделали 650 челябинцев.