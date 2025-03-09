Ирина Текслер стала президентом ватерпольного клуба «Динамо‑Уралочка»

Легендарную команду с 8 Марта поздравили полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Основатель Фонда-2020, общественный деятель Ирина Текслер стала президентом ватерпольной команды «Динамо-Уралочка», сообщает пресс-служба клуба.

«„Уралочка“ — это наша гордость, весь регион вами гордится, а Златоуст просто боготворит, мы это знаем. В истории команды много славных побед самого высокого уровня, два года подряд вы — чемпионки России, и главные успехи еще впереди! Спасибо вам, вы с детства занимаетесь очень непростым видом спорта, я это знаю по себе. Желаем вам счастья, новых побед и больших успехов», — сказал глава региона.

Во время неформального общения были награждены звезды российского и мирового водного поло специальными призами для бомбардиров, забивших 1000 и более мячей за «Уралочку». Также участники узнали много интересного из почти 40-летней истории команды. Главным событием дня стало назначение Ирины Текслер президентом клуба.

«Благодарю команду за предложение возглавить „Уралочку“. Это действительно спортивный бренд Челябинской области. Мы гордимся тем, как побеждала и продолжает побеждать „Уралочка“, несмотря на любые сложности. Уверена, что наше сотрудничество будет интересным и плодотворным. Сделаем так, что в „Уралочку“ влюбится весь мир», — сказала Ирина Текслер.

Ватерполистки также подготовили для гостей праздничную программу, а главным подарком для Челябинской области станет их игра: на данный момент команда из Златоуста — лидер турнирной таблицы чемпионата Суперлиги России и планирует в третий раз подряд завоевать золотые медали.