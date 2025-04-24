Клуб «Челбаскет» финишировал на восьмом месте в баскетбольной Суперлиге

Челябинская команда неудачно сыграла в турнире за 5—8‑е места

Завершили свое выступление в сезоне две баскетбольные команды Челябинской области. Клуб «Челбаскет» неудачно сыграл в турнире за 5—8-е места, финишировав на восьмой позиции. Магнитогорский «Металлург» завершил сезон, заняв итоговое 16‑е место, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Команда «Челбаскет» решила задачу-минимум на сезон‑2024/2025, сумев выйти в плей-офф. Увы, но подопечные Михаила Терехова выбили из борьбы за трофей уже в первом раунде турнира, уступив в трех матчах дублю столичного ЦСКА. Так, челябинцы отправились в утешительный турнир за 5—8-е места.

К сожалению, здесь они выступили не лучшим образом. Матчи прошли в Новосибирске. Во всех трех поединках «Челбаскет» уступил и таким образом занял итоговое 8‑е место в Суперлиге сезона‑2024/2025.



Баскетбол. Суперлига. Турнир за 5—8-е места. Результаты матчей с участием клуба «Челбаскет»:

20 апреля. «Динамо» (Приморский край) — «Челбаскет» — 98:80.

21 апреля. БК «Новосибирск» — «Челбаскет» — 108:81.

22 апреля. БК «Барнаул» — «Челбаскет» — 73:70.

Не лучшим образом провели заключительные матчи сезона и баскетболисты «Металлурга». Магнитогорцы в регулярном чемпионате заняли предпоследнее место, поэтому вынуждены были доигрывать турнир в матчах за 13—16-е места. Эти игры прошли в Грозном.

В первых двух матчах южноуральцы потерпели обидные поражения от соперников из Ростова и Краснодара. Причем в обоих случаях исход поединков решался на последних секундах. В заключительном матче сезона «сталевары» одержали победу над грозненским «Динамо». Но это не помогло им уйти с последней строчки в турнирной таблице. Дебютанты Суперлиги завершили чемпионат на 16‑м месте.

Баскетбол. Суперлига. Турнир за 13—16-е места. Результаты матчей с участием клуба «Металлург»:

21 апреля. «БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-Дону) — «Металлург» — 82:78.

22 апреля. «СШОР-Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Металлург» — 73:69.

23 апреля. «Динамо» (Грозный) — «Металлург» — 71:76.

Отметим, что баскетбольный сезон еще не завершен для женских команд Челябинской области. В ближайшие выходные в южноуральской столице состоится «Финал четырех» Высшей лиги. 26 и 27 апреля во Дворце пионеров и школьников им. Крупской за трофей поборется команда «Славянка-ЧКПЗ».