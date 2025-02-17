Челябинские спортсмены стали призерами общего зачета Кубка России по шорт‑треку

На дистанции 1500 метров трофей завоевал Даниил Николаев, а Анна Матвеева заняла второе место

В Санкт-Петербурге завершился финальный, пятый этап Кубка России по шорт-треку. Призерами соревнований в общем зачете на дистанции 1500 метров стали два челябинских спортсмена. Даниил Николаев выиграл общий зачет, а Анна Матвеева заняла второе место. Бронзовым призером в этом же виде программы стал и Павел Ситников, сообщает результаты соревнований Союз конькобежцев России.

В течение сезона-2024/2025 сильнейшие шорт-трекисты страны завоевывали рейтинговые очки на этапах Кубка России. Накануне они выступили на последнем, пятом этапе соревнований, прошедшем в Санкт-Петербурге.

Челябинские спортсмены заняли несколько призовых мест. Так, на дистанции 1000 метров победу одержала челябинка Анна Матвеева. Она же стала серебряным призером на «полуторке». На этой же дистанции бронза досталась Павлу Ситникову. Также третье место на 1000 метров в активе Даниила Николаева.

Шорт-трек. Общий зачет Кубка России (после 5 этапов). Дистанция 1500 метров.

Женщины:

1. Анна Уразова (Свердловская область).

2. Анна Матвеева (Челябинская область).

3. Фаиля Аймалетдинова (Московская область).

Мужчины:

1. Даниил Николаев (Челябинская область / Ярославская область).

2. Семен Елистратов (Республика Башкортостан).

3. Павел Ситников (Челябинская область / Омская область).

Таким образом, после подведения всех итогов стали известны победители и призеры общего зачета Кубка России в каждом виде программы — на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров среди мужчин и женщин, а также эстафетах.

Шорт-трек. Общий зачет Кубка России (после 5 этапов). Дистанция 1000 метров, женщины:

1. Анна Уразова (Свердловская область).

2. Алена Крылова (Свердловская область).

3. Анна Матвеева (Челябинская область).

Шорт-трек. Общий зачет Кубка России (после 5 этапов). Смешанная эстафета:

1. Санкт-Петербург (Анастасия Жеганова, Варвара Андреева, Арина Бахия, Ангелина Лоч, Сергей Милованов, Владимир Балбеков, Максим Шевелев, Валентин Кобызев).

2. Москва (Вера Рассказова, Ксения Рассказова, Александра Легкова, Анастасия Константинова, Константин Ивлиев, Петр Котмаков, Елисей Богданов, Даниил Боровой).

3. Челябинская область (Анна Матвеева, Мария Труханова, Юлия Береснева, Даниил Николаев, Павел Ситников, Андрей Косоротов).

Напомним, что один из этапов Кубка России прошел на льду челябинского дворца спорта «Уральская молния». Эти соревнования прошли в конце декабря 2024 года и были приурочены к 20-летию ледового дворца. Челябинские конькобежцы на родном льду завоевали тогда две бронзовые медали.