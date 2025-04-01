Супружеская пара из Челябинска завоевала серебро чемпионата России по керлингу

На соревнованиях среди глухих спортсменов призерами стали Наргис и Роман Кузьмины

На чемпионате России по керлингу среди глухих спортсменов в Самаре успешно выступили Наргис и Роман Кузьмины из Челябинска. Супружеская пара завоевала серебряные медали в турнире среди смешанных пар. Они уступили лишь в финале соперникам из Томской области, сообщает результаты Федерация керлинга России.

Турнир в Самаре собрал спортсменов из восьми регионов. За победу в дисциплине «смешанные пары» боролись дуэты из Челябинской, Новосибирской, Томской и Самарской областей, а также Удмуртии, Башкортостана, Москвы и Санкт-Петербурга.

Серебряным призером чемпионата России среди глухих спортсменов стали челябинцы Наргис и Роман Кузьмины. Их опередили лишь соперники из Томской области. Замкнули тройку призеров представители Москвы. Отметим, что в шаге от пьедестала почета оказался еще один дуэт из Челябинска, Анастасия Никитина / Михаил Егоров, он занял четвертое место.

Отметим, что Наргис и Роман Кузьмины в феврале этого года также стали серебряными призерами спартакиады «Мы вместе. Спорт». Занимаются спортсмены под руководством тренера Олега Пригоренко.