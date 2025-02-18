Дарья Тихонова из Миасса завоевала серебро Кубка России по сноуборду

Два этапа соревнований прошли на ГЛК «Солнечная долина»

В Миассе завершились первые два этапа Кубка России по сноуборду в дисциплине хаф-пайп. На одном из них отличилась южноуральская спортсменка Дарья Тихонова. Родная трасса на ГЛК «Солнечная долина» помогла ей завоевать серебряную медаль, сообщает результаты соревнований Федерация сноуборда России.

В соревнованиях приняли участие более 60 райдеров с разных уголков страны. На каждом из этапов Кубка России им сначала необходимо было выступить в квалификации, а затем в финальных заездах. В первый день соревнований победы одержали спортсмены из Санкт-Петербурга Софья Афанасьева и Максим Суйков. В топ‑8 среди девушек вошли две из Челябинской области: у Дарьи Тихоновой 5‑е место, а Вероника Бруенкова заняла 8‑ю позицию.

Сноуборд. Хай-пайп. Кубок России. I этап, ГЛК «Солнечная долина», Миасс. Результаты

Женщины:

1. Софья Афанасьева (Санкт-Петербург).

2. Александра Теймурова (Московская область).

3. Елена Костенко (Сахалинская область).

Мужчины

1. Максим Суйков (Санкт-Петербург).

2. Ярослав Ленчевский (Москва).

3. Игорь Тараканов (Москва).





На втором этапе Кубка России, прошедшем на следующий день, расклад сил изменился. Софья Афанасьева, например, не смогла пробиться даже в финальную восьмерку, заняв 12‑е место в квалификации. Победила здесь Александра Теймурова из Московской области. А серебро досталось миасской спортсменке Дарье Тихоновой. Замкнула тройку призеров Арина Якупова.

Что касается мужчин, то южноуральские райдеры вновь не смогли составить конкуренцию лидерам сборной России. Никто из наших земляков не пробился в финал соревнований. Победу же одержал Ярослав Ленчевский из Московской области. Серебро — у Максима Суйкова, бронза — у Даниила Степанова.

Сноуборд. Хай-пайп. Кубок России. II этап, ГЛК «Солнечная долина», Миасс. Результаты

Женщины:

1. Александра Теймурова (Московская область).

2. Дарья Тихонова (Челябинская область).

3. Арина Якупова (Москва).

Мужчины:

1. Ярослав Ленчевский (Москва).

2. Максим Суйков (Санкт-Петербург).

3. Даниил Степанов (Москва).

Отметим, что в Челябинской области чаще проявляют себя райдеры в других дисциплинах сноуборда, в первую очередь в параллельном слаломе. Так, в январе этого года серебряным призером Российско-Китайские игр стал Макар Бородин. Одним из лидеров национальной команды является Ярослав Степанко из Златоуста — 10 февраля он выиграл «Кубок чемпионов» на Воробьевых горах в Москве. В акробатических дисциплинах сноуборда (хаф-пайп, слоуп-стайл, биг-эйр) успешно выступает Илья Баскаков. В этом году он стал призером престижного турнира X-Games в Китае.