Челябинский спортсмен выиграл первенство мира по плаванию в ластах

На соревнованиях в Греции по подводному спорту золото завоевал Денис Ромашов

Триумфально выступил на первенстве мира по подводному спорту в Греции челябинский спортсмен Денис Ромашов. Он впервые отправился на подобные соревнования и дважды поднялся на пьедестал почета. В его активе серебро на дистанции 200 метров и победа на 400-метровке, сообщает региональный Минспорт.

Сборная России выступала на первенстве мира в нейтральном статусе. Но уверенно выиграла командный зачет, завоевав аж 26 медалей — 13 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых). Внес свой вклад в общий успех и воспитанник челябинской областной спортшколы по водным видам спорта Денис Ромашов. Подопечный Евгения Богданова и Елены Даниловой стал серебряным призером в подводном плавании на дистанции 200 метров, а также победителем соревнований на 400‑метровой дистанции.

«Денис занимается у нас уже 5-й год, начинал с длинных дистанций, но в прошлом году к первенству России начали делать упор на короткие дистанции. И эта работа не прошла даром. Две медали с первенства мира — лучшая награда спортсмену за труд и старания», — отметил Евгений Богданов.

Напомним, что путевку на первенство мира Денис Ромашов завоевал по итогам первенства России в Томске, прошедшего в марте этого года. На этих соревнованиях челябинский спортсмен одержал победы в заплывах на 200 и 400 метров, выполнив норматив мастера спорта.