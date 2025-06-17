ХК «Трактор» заключил контракт с канадским голкипером Крисом Дригером

Новобранец челябинского клуба имеет опыт игры в НХЛ

Хоккейный клуб «Трактор» определился с кандидатурой основного голкипера в сезоне-2025/2026. Сегодня, 17 июня, штаб челябинской команды объявил о заключении контракта с канадцем Крисом Дригером. 31-летний голкипер имеет небольшой опыт игры в НХЛ, становился участником Матча звезд АХЛ, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Крис Дригер родился и вырос в Виннипеге (Канада), там же и начинал свою профессиональную карьеру, заключив контракт с клубом «Трай-Сити Американс», выступавшим в Западной хоккейной лиге Канады. С 2011 по 2014 год голкипер защищал цвета «Калгари Хитмэн». В НХЛ Крис Дригер дебютировал в сезоне-2014/2015 за «Оттаву Сенаторз», затем были в его карьере «Флорида Пантерз» и «Сиэтл Кракен».

Минувший сезон провел в АХЛ, выступая за команды «Шарлотт Чекерс» и «Манитоба Мус». Отметим, что выступал Крис Дригер и за сборную Канады. На чемпионате мира — 2022 он завоевал серебряные медали.

«С подписанием Криса Дригера мы закрываем обе вратарские позиции на будущий сезон. Канадец — яркий представитель своей школы, находящийся в самом расцвете карьеры голкипера. Это габаритный вратарь, прилично поигравший в НХЛ и становившийся призером чемпионата мира. Сейчас Крису нужен новый вызов, который он и получит в „Тракторе“», — отметил генменеджер челябинского клуба Алексей Волков.

В общей сложности Крис Дригер провел в НХЛ 67 матчей. Но большую часть карьеры выступал в командах АХЛ, где сыграл 217 матчей. В 2019 году был признан лучшим голкипером лиги по проценту отраженных бросков, в 2020-м — участником Матча звезд АХЛ.

Напомним, что в межсезонье ХК «Трактор» покинул Зак Фукале. Канадский голкипер подписал выгодный контракт с минским «Динамо». По информации федеральных СМИ, Фукале получит в белорусском клубе 80 миллионов рублей с учетом бонусов.