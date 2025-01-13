Челябинка Юлия Капитонова завоевала золото зимнего чемпионата России по унифайту

Она быстрее всех преодолела лыжную дистанцию, поразила мишени и выиграла поединки на снегу

Челябинская спортсменка Юлия Капитонова завоевала очередной титул чемпионки России по зимнему универсальному бою. Эти соревнования прошли в Твери и собрали более 100 участников из 24 регионов страны. Им нужно было преодолеть дистанцию на лыжах, поразить мишени и победно завершить поединок с соперницей в борьбе на снегу, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Зимняя разновидность универсального боя появилась в России относительно недавно — в 2023 году. В этой дисциплине не знает себе равных челябинка Юлия Капитонова. В прошлом году она завоевала титул чемпионки страны, в этом — повторила результат.

На чемпионат России по зимнему унифайту в Тверь отправились два спортсмена из челябинской комплексной спортшколы «Файт». К сожалению, Павел Каленов не смог стать призером соревнований, зато Юлия Капитонова подтвердила статус фаворита. Она лучше других преодолела 400 метров на лыжах, поразила три мишени и выиграла у соперниц в поединке на снегу.

Отметим, что подготовил спортсменку заслуженный тренер России Рагиб Абдуллаев. Юлия Капитонова завоевала право представить страну на чемпионате мира. Он пройдет в Твери с 28 февраля по 3 марта. Ранее спортсменка уже завоевывала титул сильнейшей в мире.

Напомним, что недавно мы знакомили читателей с еще одной титулованной спортсменкой Челябинской области, которая успешно выступает в соревнованиях по классическому универсальному бою. Мария Костюкевич в интервью корреспонденту ИА «Первое областное» поделилась секретами своего мастерства и рассказала о том, как успевает совмещать карьеру в спорте и быть мамой двух детей.