Легкоатлет Василий Мизинов установил рекорд на чемпионате России в Сочи

Он показал лучший в истории региона результат в ходьбе на 35 км

Челябинские атлеты показали отличные результаты на командном чемпионате России по спортивной ходьбе в Сочи. Василий Мизинов завоевал золото на дистанции 35 км, установив в этой дисциплине новый рекорд Челябинской области — 2:22.56. На этой же дистанции обновила достижение Кристина Любушкина, став серебряным призером, сообщает Федерация легкой атлетики Челябинской области.

Командный чемпионат России по спортивной ходьбе в Сочи по традиции открывает новый соревновательный сезон. И служит первым важным стартом для ведущих спортсменов страны. В очередной раз показал себя лидером южноуральской команды Василий Мизинов. Подопечный Елены Сайко показал лучший результат на дистанции 35 км, обновив рекорд Челябинской области, — 2:22.56.

Легкая атлетика. Спортивная ходьба. Командный чемпионат России. Мужчины, 35 км:

1. Василий Мизинов (Челябинская область) — 2:22.56.

2. Александр Городсков (Мордовия) — 2:27.35.

3. Максим Бойко (Мордовия) — 2:29.52.

На аналогичной дистанции среди женщин не было равных Маргарите Никифоровой из Республики Мордовии. На финише она показала результат 2:39.49. Совсем немного ей уступила еще одна подопечная Елены Сайко из челябинской СШОР-2 — Кристина Любушкина — 2:40.28. Она также обновила региональный рекорд на этой дистанции. При этом тоже превзошла свое же достижение, установленное в 2022 году.

Легкая атлетика. Спортивная ходьба. Командный чемпионат России. Женщины, 35 км:

1. Маргарита Никифорова (Мордовия) — 2:39.49.

2. Кристина Любушкина (Челябинская область) — 2:40.28.

3. Клавдия Афанасьева (Мордовия) — 2:44.18.

Отметим также, что в состязаниях среди юниорок на дистанции 20 км серебряную медаль завоевала челябинка Екатерина Ярмульник, ее результат — 1:37.44. В большинстве видов программы призовые места заняли представители Республики Мордовии.