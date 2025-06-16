Челябинка Сабина Гилязова заняла пятое место на чемпионате мира по дзюдо

Она остановилась в шаге от места на пьедестале в весовой категории до 48 кг

На чемпионате мира по дзюдо в Будапеште завершили свое выступление две челябинские спортсменки. Сабина Гилязова в весовой категории до 48 кг остановилась в шаге от места на подиуме — в поединке за бронзу она уступила сопернице, заняв итоговое пятое место. Не смогла побороться за медали Ирина Зуева в категории до 57 кг, сообщает результаты официальный сайт Федерации дзюдо России.

Сабина Гилязова начала турнир со сложнейшего поединка, в котором ей противостояла голландка Амбер Гершес. Основное время не выявило победителя, встреча перешла в «голден скор». Во втором круге челябинка боролась с турчанкой Тугс Бедер. Поединок сложился чуть проще — оценкой «ваза-ари» наша землячка вышла в следующий раунд.

В четвертьфинале Сабине Гилязовой противостояла опытнейшая француженка Ширин Букли — второй номер мирового рейтинга в весовой категории до 48 кг. Челябинка первой открыла счет в схватке, заработав «юко». И этим только разозлила соперницу. Увы, наша землячка пропустила атаку француженки и вынуждена была признать поражение.

В утешительном раунде Гилязова победила Ли Чен-Хао из Тайваня, а в поединке за бронзовую медаль не справилась с испанкой Лаурой Мартинес Абелендой — трехкратным призером чемпионатов мира. В итоге у челябинки пятое место.

Состоялся дебют на чемпионате мира Ирины Зуевой. В весовой категории до 57 кг она начала турнир с победы над испанкой Мартой Гарсией Мартин. А затем россиянка попала на очень сильную француженку Сару Сизик. К сожалению, опыт и мастерство взяли верх — двукратный призер Олимпийских игр одержала победу над Зуевой. Но наша спортсменка оказала ей достойное сопротивление, уступив лишь в «голден скор».





Чемпионат мира в Будапеште завершится 19 июня. В командных соревнованиях в составе сборной России (она выступает на турнире в нейтральном статусе) выступят еще два челябинских спортсмена — Егор Малкин и Денис Батчаев.