Челябинская спортсменка выиграла чемпионат России по унифайту

Победителем соревнований стала Софья Янушкевич

Шесть медалей завоевали спортсмены Челябинской области на завершившемся в Воронеже чемпионате России по универсальному бою. В их копилке золотая, серебряная и четыре бронзовые награды. Победителем соревнований стала Софья Янушкевич. Она, как и другие призеры турнира, завоевала право выступить на чемпионате мира, сообщает региональная Федерация универсального боя.

Состязания в Воронеже прошли в двух дисциплинах унифайта: лайте и классике. В весовой категории до 48 кг успешно выступила челябинка Софья Янушкевич. Воспитанница спортклуба «Файт» выиграла свои поединки, завоевав титул чемпионки России.

По две награды в копилку сборной Челябинской области принесли Давлатманд Чупонов и Ахмет Маматханов. Первый стал серебряным (в классике) и бронзовым (в лайте) призером соревнований. Второй — занял третьи места в этих разделах. Наконец, еще одна бронзовая награда досталась Марии Костюкевич в классике.

Отметим, что все призеры чемпионата России завоевали право представить страну на чемпионате мира по универсальному бою.