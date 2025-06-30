Дзюдоист Денис Коротаев завоевал золото на Russian Judo Tour в Челябинске

Турнир собрал более 300 участников из 16 стран

В Челябинске завершился международный турнир Russian Judo Tour — 2025. В этом году он собрал более 300 участников из 16 стран. Хозяева татами завоевали четыре награды, а победителем соревнований стал Денис Коротаев. Он посвятил победу своему другу Дмитрию Гюнтеру, у которого накануне родилась дочь. Рассказываем, чем запомнился статусный турнир в Челябинске.

Насыщенным на события получился первый день соревнований. В утреннем блоке состоялись предварительные поединки в семи весовых категориях у мужчин и женщин, а ближе к вечеру прошла церемония открытия турнира.

С приветственным словом к болельщикам на трибунах и спортсменам обратились первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров, президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик и президент Федерации дзюдо Челябинской области Валерий Бондаренко.

«Челябинск уже не первый раз становится столицей мирового дзюдо. Этот вид спорта любят в нашей области, им занимаются много мальчишек и девчонок. Мы гордимся достижениями наших спортсменов на мировой арене, на Олимпийских играх. Надеюсь, что все получат большое удовольствие от вида спорта и поединков», — отметил Станислав Мошаров.

После торжественной части на татами вышли участники финальных поединков. Победителями в своих весовых категориях стали — среди мужчин Дмитрий Котельников (60 кг), Яго Абуладзе (66 кг), Магомед Маштаев (73 кг). Среди женщин чемпионками Russian Judo Tour стали Камила Бадурова (63 кг), Дарья Храмойкина (70 кг), Алена Прокопенко (78 кг), Вероника Кафанова (78+ кг).

В первый день соревнований копилку наград южноуральской команды пополнили три спортсмена. В финальных поединках Ева Огнивова и Руфат Алескеров завоевали серебряные награды турнира. Таисия Киреева стала бронзовым призером соревнований.

Кроме того, в рамках соревнований прошел мастер-класс для местных дзюдоистов от призера Олимпийских игр — 2000 Юрия Степкина и олимпийского чемпиона 2012 года Мансура Исаева — воспитанников легендарного южноуральского тренера Александра Миллера.

Отметим, что Мансур Исаев принес региону первое золото Олимпиады в дзюдо. Он поделился своим опытом с юными спортсменами и ответил на их вопросы, провел автограф- и фотосессию в фойе арены с болельщиками.

«Мне всегда очень приятно проводить время в Челябинске. Это для меня родной город, второй дом. Встречи с юными дзюдоистами, подрастающим поколением всегда очень волнительны для меня, потому что я хочу полностью передать свои эмоции, свои знания, чтобы они потом шли в этой жизни по правильному пути и умели побеждать», — отметил Мансур Исаев.

Во второй день турнира копилка сборной Челябинской области пополнилась одной наградой, зато — высшей пробы. Победителем турнира в весовой категории до 100 килограммов стал Денис Коротаев. Домашний этап Russian Judo Tour каждый год приносит ему медали. В прошлом году спортсмен становился обладателем серебряной медали, а в 2023‑м — золотой.

«Буквально вчера получил диплом магистра, сегодня уже участвую в соревнованиях. Рад, что получилось обрадовать тренеров, родных, близких. В общем, испытываю только положительные эмоции. Хотел сказать спасибо своему другу Диме Гюнтеру. У него недавно родилась дочь, но даже несмотря на это он приходил и помогал мне готовиться к турниру», — рассказал Денис Коротаев.

Южноуральские дзюдоисты — призеры Russian Judo Tour — 2025:

Золото — Денис Коротаев (100 кг).

Серебро — Ева Огнивова (70 кг), Руфат Алескеров (66 кг).

Бронза — Таисия Киреева (70 кг).

Отметим, что посетил состязания и талисман телеканала ОТВ верблюжонок Отвин. Гости соревнований фотографировались с ростовой куклой. Сделал наш талисман и совместное фото с олимпийским чемпионом Мансуром Исаевым.





Напомним, что в соревнованиях в Челябинске приняли участие 307 спортсменов из 16 стран мира. Турнир прошел при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторы: Федерация дзюдо России, министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, Фонд поддержки спорта и Федерация дзюдо Челябинской области. Партнер соревнований — компания «Гиперсеть».

Фото: Павел Табарчук (оргкомитет турнира) и Дмитрий Сопильняк (ИА «Первое областное»)