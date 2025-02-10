Челябинка Ксения Пасхина завоевала серебро Кубка России по тяжелой атлетике

Она стала призером в весовой категории свыше 87 кг на соревнованиях в Верхней Пышме

На Кубке России по тяжелой атлетике, прошедшем в Верхней Пышме, серебряную медаль завоевала челябинка Ксения Пасхина. Воспитанница СШОР «Атлет» показала второй результат в весовой категории свыше 87 кг, набрав 212 кг по сумме двоеборья. Еще одна южноуральская спортсменка Валерия Крылова оказалась за чертой призеров в категории до 55 кг, сообщает результаты соревнований Федерация тяжелой атлетики России.

Состязания в Верхней Пышме (Свердловская область) собрали практически сильнейших тяжелоатлетов страны. Не хватало разве что нескольких лидеров национальной сборной. Так, пропускала, например, турнир челябинка Кристина Новицкая. Она готовится к другим стартам по индивидуальной программе.

Зато отправилась в соседний регион на соревнования другой лидер сборной Челябинской области Ксения Пасхина. Неоднократный победитель и призер чемпионатов России заявилась в турнир среди женщин в весовой категории свыше 87 кг.

Подопечная Павла Григорьева из СШОР «Атлет» стала в итоге серебряным призером соревнований. Она не лучшим образом выступила в рывке (94 кг), но показала достойный результат в толчке (118 кг). В итоге по сумме двоеборья у нее 212 кг.

Тяжелая атлетика. Кубок России. Женщины, весовая категория свыше 87 кг:

1. Мария Белозерова (Москва) — 226 кг (102+124).

2. Ксения Пасхина (Челябинская область) — 212 кг (94+118).

3. Дарья Ткаченко (Краснодарский край) — 210 кг (98+112).

Отметим, что не удалось войти в число призеров еще одной спортсменке Челябинской области. Валерия Крылова (она представляет также Забайкальский край) в категории до 55 кг показала лишь 10-й результат — 149 кг (рывок — 63 кг, толчок — 86 кг). Победу здесь с большим преимуществом одержала Светлана Ершова из Воронежской области (182 кг по сумме двоеборья).