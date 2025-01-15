Челябинец Дмитрий Ковтун выиграл бой у звезды тайского бокса в Бангкоке

Он единогласным решением судей победил Суаблэка на турнире ONE Championship

Важную и яркую победу одержал челябинец Дмитрий Ковтун на топовом турнире ONE Championship в Таиланде. Наш земляк единогласным решением судей выиграл у местной звезды Суаблэка. Это уже вторая победа нашего земляка на самом престижном турнире по тайскому боксу. В следующем поединке он планирует завершить бой досрочно и получить бонус в 50 тысяч долларов. Об этом челябинский спортсмен сообщил корреспонденту ИА «Первое областное».

Челябинский тайбоксер готовился к бою долго и основательно. С апреля прошлого года он почти «прописался» в Таиланде — ежедневные тренировки и спарринги с топовыми бойцами помогли ему обрести хорошую физическую подготовку и кондиции. Но на усиленный режим тренировок Дмитрий Ковтун перешел за два месяца до боя.

«Нужно было биться с серьезным и топовым соперником, звездой тайского бокса. Поэтому важно было подвести себя к поединку на пике формы», — объяснил автору строк Дмитрий Ковтун.

Ранее челябинец уже имел опыт участия в таких турнирах. Так, в августе 2024 года он выиграл у еще одного тайца — Феррари Фартекса. Это был дебютный поединок россиянина по условиям контракта с промоутерской компанией ONE Championship, которая организовывает самые престижные бои с участием сильнейших тайбоксеров мира. Дмитрию Ковтуну по контракту нужно будет провести шесть поединков. Но, разумеется, их количество может быть увеличено, если наш земляк ярко в них себя проявит.

Бой с Суаблэком, прошедший накануне, получился непростым для обоих бойцов. В нем Дмитрий Ковтун доминировал, провел больше акцентированных точных ударов. Завершить поединок досрочно, то есть нокаутом, у него не получилось. Но его победа у судей сомнений не вызывала. Они приняли единогласное решение.

«Я был близок к тому, чтобы выиграть нокаутом, но не сложилось. Поэтому хоть и доволен своей победой, но не полностью. В следующем бою планирую завершить поединок досрочно и получить щедрый бонус в 50 тысяч долларов», — рассказал Дмитрий Ковтун.

Челябинский боец признается, что это пока его самая главная и значимая победа в карьере. Сразу после победного боя он передал привет челябинцам и всем тренерам, которые помогли ему реализовать себя в профессиональном спорте, добиться успехов в тайском боксе. Среди них Денис Тябин, Екатерина Цепелева, Виктор Самсонов. Отдельно поблагодарил он руководителя региональной Федерации тайского бокса Константина Жданова.

«Три года назад я мог только мечтать о том, чтобы биться на таком высоком уровне. Биться в турнирах ONE Championship — это очень круто и престижно для любого бойца. А теперь я выхожу в ринг и бьюсь с лучшими из лучших», — добавил Дмитрий Ковтун.





Отметим, что спортсмен на несколько дней вернется в Челябинск для того, чтобы повидаться с родными и близкими. А затем снова отправится в Таиланд, чтобы начать подготовку к следующему поединку. Ему предстоит провести их еще как минимум четыре.

Фото: промоутерская компания ONE Championship (vk.com/onechampionship).

Материал подготовлен ИА «Первое областное».