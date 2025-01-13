Алена Плечева из Златоуста завоевала третью медаль на РКИ‑2025 в лыжных гонках

В активе южноуральской спортсменки теперь две серебряные и одна бронзовая награды

Лыжница из Златоуста Алена Плечева продолжает собирать награды на Российско-Китайских молодежных зимних играх. К серебряной медали, которую завоевала южноуральская спортсменка в первый день соревнований, она добавила серебро и бронзу в индивидуальной и эстафетной гонках, сообщает региональный Минспорт.

Вчера, 12 января, спортсменка из Златоуста на соревнованиях в Южно-Сахалинске приняла участие в Эстафете дружбы. Здесь организаторы составили смешанные команды юниорок, в состав которых вошли российские и китайские лыжницы. Алена Плечева выступила забойщицей одной из команд, стартовав на первом этапе. В итоге ее напарницы пришли к финишу третьими, завоевав бронзовые медали.

Сегодня, 13 января, Алена Плечева пробежала и индивидуальную 10‑километровую гонку свободным стилем. К финишу она пришла второй, уступив лишь соотечественнице Анне Коряковой — эта спортсменка завоевала уже третью золотую медаль на РКИ‑2025.

Российско-Китайские зимние молодежные игры — 2025. Лыжные гонки.

Эстафета дружбы (4×5 км), юниорки:

1. Команда-1 (Анна Корякова, Джинь Жань, Зарина Кутлумбаева, Цю Цзяли) — 1:08.05.

2. Команда-3 (Руслана Дьякова, Ли Хаожун, Полина Тарутина, Чан Чэньюань) — отставание +27,4.

3. Команда-2 (Алена Плечева, Арина Рощина, Лю Юйхань, Ху Синьюань) — отставание +49,8.

Дистанция 10 км свободным стилем, юниорки:

1. Анна Корякова (Россия) — 29.58,1).

2. Алена Плечева (Россия) — отставание +27.8.

3. Руслана Дьякова (Россия) — отставание +49.8.

Напомним, что в первый день Российско-Китайских молодежных зимних игр Алена Плечева принесла Челябинской области первую медаль. Она стала серебряным призером в забеге на 10 километров классическим ходом. Сегодня, 13 января, на РКИ‑2025 будут разыграны последние комплекты наград. В комплексных соревнованиях по девяти зимним видам спорта принимают участие более 200 атлетов из России и Китая. Среди них и пять южноуральских спортсменов.