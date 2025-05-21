Знаменитый Александр Попов открыл всероссийский турнир по плаванию в Челябинске

Компанию ему составили другие звезды российского спорта — Евгений Коротышкин и Сергей Фесиков

В челябинском бассейне «Строитель» стартовали Всероссийские соревнования по плаванию «Кубок Александра Попова». Открыл их сам четырехкратный олимпийский чемпион. Прибыли их поддержать и другие известные российские пловцы — Евгений Коротышкин и Сергей Фесиков. Компанию им составили руководители челябинского спорта, а также общественный деятель, президент ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка» Ирина Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Кубок Александра Попова — это соревнования уже с большой историей и традициями. Зародились они в Екатеринбурге аж в 2008 году, где долгое время и проводились, не меняя локацию. А начиная с 2017 года сильнейшие юниоры и юниорки страны стали бороться за награды в разных городах страны. Все из-за того, что в уральской столице тогда не нашлось бассейна, который бы соответствовал международным стандартам.

Не было такой современной инфраструктуры и в Челябинске. Лишь в 2023 году бассейн «Строитель» получил возможность проводить крупнейшие всероссийские старты по плаванию. Произошло это благодаря введению в строй дополнительной тренировочной ванны.

Все это в комплексе и помогло региональной Федерации плавания претендовать на то, чтобы провести крупные всероссийские соревнования. Ну и, конечно же, важную роль во всей этой истории сыграл сам Александр Попов.

Легендарный спортсмен в последние два года стал частым гостем на южноуральской земле: проводит тренерские семинары и мастер-классы для наших южных спортсменов, выезжает в города и районы региона. Почему? Автор строк задал прямой вопрос четырехкратному олимпийскому чемпиону.

«Потому что Челябинская область проявила заинтересованность в том, чтобы вывести плавание на новый виток своего развития», — емко и откровенно ответил Александр Попов.

Сегодня, 21 мая, в бассейне «Строитель» был дан старт всероссийским состязаниям. В них в течение трех дней более 500 юных пловцов 14—15 лет из 60 регионов страны разыграют 50 комплектов наград — как в личных, так и в командных видах программы.

Поддержать атлетов прибыл не только Александр Попов, но и его коллеги, известные в прошлом пловцы, а ныне — спортивные руководители. Среди них вице-президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Евгений Коротышкин и спортивный директор по плаванию ФВВСР Сергей Фесиков.

Кроме того, в церемонии открытия турнира приняли участие генеральный секретарь ФВВСР Радмир Габдуллин, общественный деятель Ирина Текслер и министр спорта Челябинской области Владимир Иванов.

«Приятно видеть так много юных спортсменов в нашем бассейне, многие из них станут большими чемпионами. Такие старты нужны нашему региону, они должны стать трамплином для ребят в покорении новых вершин», — отметила Ирина Текслер.

Региональный министр спорта отметил, что сейчас в Челябинской области плаванием в спортшколах занимаются около 4000 детей. Владимир Иванов также напомнил, что плавание — второй вид спорта по количеству разыгрываемых на Олимпийских играх комплектов наград (уступает легкой атлетике. — Прим. авт.). А еще плавание всесторонне развивает ребят, является своего рода универсальным видом спорта.

Наверняка согласится со словами министра и титулованный спортсмен Евгений Коротышкин. Он на своем примере убедился, что плавание развивает в человеке большой спектр физических качеств (как силовых, так и скоростных), став участником популярного ТВ-шоу «Титаны». Он надолго в нем задержался, пройдя несколько этапов, хотя до финала и не добрался.

«Я рад тому, что мне довелось поучаствовать в таком проекте, в котором принимали участие классные спортсмены, олимпийские чемпионы из разных видов спорта. Почему согласился? Это скорее вопрос популяризации плавания. Хотелось доказать, что пловцы могут выполнять различные испытания, они — физически сильные и выносливые атлеты. Думаю, мне это удалось», — рассказал Евгений Коротышкин корреспонденту ИА «Первое областное».

Впрочем, несмотря на интересный и полезный опыт, один из руководителей российского плавания не стал бы советовать последовать его примеру Александру Попову. Евгений Коротышкин признался, что хотя «Титаны» — это и шоу, но травмоопасное. В нем не знаешь, какие испытания и задания предстоит выполнять.

Зато для участников состязаний по плаванию в Челябинске все предельно ясно и понятно. Их задача — побороться за высокие места, проплыть свои дистанции по личным рекордам. В каждой из команд представлены 24 спортсмена: 12 юношей и 12 девушек. По итогам всех дисциплин олимпийской программы будут подведены итоги в командном зачете среди субъектов РФ.

Хотелось бы верить, что Кубок Александра Попова поднимут над своей головой хозяева соревнований. Но сделать это им будет непросто: уж слишком сильный состав участников привезли на Южный Урал представители других регионов. Итоги состязаний будут подведены 23 мая.

Организаторами соревнований выступают Федерация водных видов спорта России и Федерация плавания Челябинской области при поддержке губернатора региона и содействии Фонда поддержки спорта.

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