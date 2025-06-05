Голкипер «Трактора» Зак Фукале перешел в минское «Динамо»

С зарплатой 80 миллионов рублей он стал самым высокооплачиваемым вратарем КХЛ

Голкипер «Трактора» Зак Фукале завершил свое выступление за челябинский клуб. Вчера вечером, 4 июня, стало известно, что он подписал двухлетний контракт с минским «Динамо». И это главная трансферная сенсация хоккейного межсезонья — 2025. С годовым окладом в 80 миллионов рублей (с учетом бонусов) канадец стал самым высокооплачиваемым голкипером КХЛ. Информацию о переходе хоккеиста в белорусский клуб подтвердил его агент Роман Савин.

Трансферную бомбу первым опубликовало хоккейное агентство Gold Star Hockey, клиентом которого и является теперь уже экс-голкипер «Трактора» Зак Фукале. Затем новость растиражировали федеральные СМИ. Штаб челябинского клуба пока молчит и информацию не подтверждает, но все это дело времени. Вопрос, по сути, решен: Зак уже не в «Тракторе».

Безусловно, это большая потеря для «Трактора». Канадский голкипер провел в челябинском клубе два отличных сезона. Во многом благодаря его надежной игре «черно-белые» вышли сначала в полуфинал, а в следующем сезоне и в финал Кубка Гагарина.

Но вряд ли болельщикам «Трактора» стоит очень уж переживать по этому поводу. Очевидно, что штаб клуба не стал бы отпускать «первого номера» команды даже за большие деньги, если у него нет плана «Б». Наверняка у генменеджера клуба Алексея Волкова уже есть какая-либо договоренность с голкипером, который заменит Зака Фукале в команде.

Есть еще один момент. По информации федеральных СМИ, зарплата канадца в минском клубе составит 70 миллионов рублей за сезон (с учетом бонусов — 80 миллионов). Таким образом, Зак Фукале стал самым высокооплачиваемым голкипером КХЛ. Была ли острая необходимость «Трактору» повышать оклад канадцу и держать его у себя, если учесть, что в лиге есть потолок зарплат?

Ну а мы Заку Фукале скажем огромное спасибо за те два сезона, что он провел в «Тракторе». Канадец стал по-настоящему «своим» в Челябинске. Он выжимал максимум из каждого матча, хотя и были отдельные отрезки в чемпионате, когда у него не все получалось. Приятно удивили и его человеческие качества — эдакая «зажигалочка» в команде, которая своим настроем заряжала партнеров по команде на игры, он эмоционально и искренне радовался победам.

Удачи тебе, Зак! И еще раз спасибо!