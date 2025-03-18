Хоккейный клуб «Трактор» занял первое место на «Востоке» в чемпионате КХЛ

Челябинская команда выиграла домашний поединок у питерских армейцев со счетом 4:2

Хоккеисты челябинского «Трактора» завершили регулярный чемпионат КХЛ на первом месте в Восточной конференции! Сегодня, 18 марта, подопечные Бенуа Гру вырвали победу в домашнем поединке у питерского СКА со счетом 4:2. Теперь вплоть до полуфинала серии плей-офф Кубка Гагарина «черно-белые» будут иметь преимущество своей площадки, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Трактор» vs СКА! Классная вывеска для суперматча. Питерских армейцев челябинские болельщики ждали давно, и главным образом появления на родном льду Евгения Кузнецова. Увы, воспитанник «Трактора» ранее получил травму и на лед против бывшей команды не вышел. Впрочем, и без него матч с питерскими армейцами был для местной публики с приставкой «супер»! Дополнительную интригу поединку придавал тот факт, что «Трактор» в случае победы мог досрочно выиграть регулярный чемпионат КХЛ в Восточной конференции.

Начали поединок команды без раскачки — на встречных курсах, с акцентом на атаку. Уже в самом дебюте форвард хозяев Максим Шабанов заработал на себе удаление, а на лавочку для штрафников отправился экс-«тракторист» Илья Карпухин. Вот только толку от этого не было никакого: челябинцы ни разу не нанесли броска в створ ворот за первые 8 минут игры.

При игре в равных составах питерцы создали первый по-настоящему опасный голевой момент у ворот Зака Фукале. На ударной позиции оказался форвард армейцев Матвей Короткий. К счастью для болельщиков «Трактора», после его броска шайба в створ ворот не попала.

Хозяева льда не форсировали события и играли как будто в энергосберегающем режиме. Открыть счет в матче они могли разве что на экваторе первого периода, когда Василий Глотов подкараулил ошибку соперника и убежал «1 в 0». Увы, переиграть голкипера СКА Егора Заврагина ему не удалось.

А затем случился гол. Открыли счет в матче питерцы, причем сделали они это в большинстве. Остроумная передача Ильи Карпухина на Павла Дедунова — и форвард армейцев отправил шайбу в сетку — 0:1. Не прошло и минуты, как экс-защитник «Трактора» оказался в эпицентре еще одного эпизода. Илья Карпухин зарядил клюшкой по руке Григория Дронова, а затем шайбой — в лицо Стивену Кэмпферу. Этим он очень разгневал Максима Шабанова, который на повышенных тонах объяснил экс-партнеру по команде, что так «грязно» играть нельзя.

Ярким моментом второго периода стал гол-красавец в исполнении Григория Дронова. Защитник «Трактора» сыграл как заправский форвард: получив шайбу на синей линии, он вошел в чужую зону, обманным финтом положил на лед Александра Никишина и классным кистевым броском отправил шайбу в ворота. Красивейший гол и счет 1:1. Причем забросил Дронов в меньшинстве!

Этот гол придал «черно-белым» уверенности. «Трактор» стал агрессивнее действовать в нападении, чаще наносить броски по воротам. Гол назревал. Случился он на 13-й минуте, когда Виталий Кравцов и Владимир Ткачев здорово «сообразили на двоих» — последний из них в касание перенаправил шайбу в ворота — 2:1! Впрочем, две минуты спустя Дмитрий Юдин сравнял счет.

Все должен был решить третий период, который начался при равном счете 2:2. Уже в самом его дебюте едва не достиг цели бросок Никиты Коростелева. Голкипер СКА оказался на высоте. Но практически тут же «черно-белые» добились своего: Остап Сафин с «пятака» скорректировал полет шайбы после броска Александра Кадейкина — 3:2.

Могли хозяева льда снимать все вопросы о победителе после того, как полторы минуты играли в формате «5 на 3». Увы, реализовать двойной малый штраф хоккеисты «Трактора» не смогли. Но не беда — наша команда довела дело до победы, в самой концовке Чарльз Робинсон установил окончательный счет, забросив шайбу в пустые ворота, — 4:2.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 18 марта. «Трактор» (Челябинск) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Павел Дедунов (Илья Карпухин, Михаил Воробьев), 13:53 (5×4).

1:1 — Григорий Дронов (Виталий Кравцов, Арсений Коромыслов), 21:46 (4×5).

2:1 — Владимир Ткачев (Виталий Кравцов, Михаил Горюнов-Рольгизер), 32:19 (5×5).

2:2 — Дмитрий Юдин (Арсений Грицюк), 34:23 (4×4).

3:2 — Остап Сафин (Александр Кадейкин, Сергей Телегин), 42:43 (5×5).

4:2 — Чарльз Робинсон (Виталий Кравцов, Арсений Коромыслов), 58:35 (пв).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Виталий Кравцов («Трактор»)

К финишу «регулярки» подходит в отличной форме, набирая очки в шести матчах кряду. Сегодня оформил ассистентский хет-трик. Особенно классной получилась его передача на Владимира Ткачева, когда тот забивал второй гол «черно-белых».

Григорий Дронов («Трактор»)

Шикарный матч в исполнении защитника «черно-белых». И в защите был надежен, и в атаке преуспел. Забил красивейший гол в дебюте второго периода, когда на замахе положил на лед одного из лидеров СКА Александра Никишина.

Матвей Короткий (СКА)

Результативные баллы не набрал, но запомнился своей настырностью. Был особенно активен в первом периоде, когда дважды оказывался на убойной позиции. В концовке третьего отрезка матча едва не сравнял счет.

Следующий матч «Трактор» сыграет также на своем льду. 22 марта челябинцы завершат регулярный чемпионат КХЛ домашним поединком с хабаровским «Амуром». С турнирной точки зрения он не имеет для челябинцев никакого значения. Наша команда досрочно заняла первое место на «Востоке». Зато есть возможность поэкспериментировать с составом, сэкономить силы перед стартом плей-офф и в тренировочном режиме наиграть связки и сочетания в звеньях.

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).