17-летняя челябинка сотворила сенсацию на Кубке губернатора по конкуру

Александра Васильева выиграла состязания, без ошибок пройдя сложный маршрут

В конноспортивном комплексе «Рифей» завершился Кубок губернатора Челябинской области памяти Петра Сумина по конкуру. Главную сенсацию преподнесла хозяйка соревнований Александра Васильева. 17-летняя спортсменка лучше других прошла сложный маршрут, преодолев 12 барьеров высотой 135 см. Рассказываем, чем запомнился нынешний турнир, который прошел на открытом манеже КСК «Рифей».

Кубок губернатора Челябинской области по конкуру является одним самых важных стартов в году для представителей КСК «Рифей». Эти состязания своего рода визитная карточка конноспортивного комплекса. Последние годы они проводятся в память о Петре Сумине — губернаторе, руководившем регионом с 1996 по 2010 годы. Именно он стал инициатором создания современного комплекса по конному спорту.

Символично, что именно здесь и проводятся состязания по конкуру. По сложившейся уже традиции посетили турнир родные и близкие Петра Ивановича. Так, на церемонии открытия с приветственным словом к собравшимся выступили супруга экс-губернатора Ольга Ильинична Сумина, а также дочь Наталья Алистратова — руководитель КСК «Рифей», один из главных организаторов соревнований. Посетил состязания и первый замгубернатора Челябинской области Станислав Мошаров.

«Петр Иванович дал большой толчок развитию спорта на Южном Урале. По его инициативе в регионе было построено множество знаковых спортивных объектов. В том числе этот замечательный конноспортивный комплекс „Рифей“. Приятно видеть, что его дело живет и каждый год здесь проводят такие замечательные соревнования», — отметил, открывая турнир, Станислав Мошаров.

В этом году в Челябинск прибыли более 100 спортсменов из Башкортостана, Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Свердловской, Оренбургской и Челябинской областей. Они разыграли комплекты медалей на маршрутах различной сложности в разных возрастных категориях.

В центре внимания были состязания на маршруте, барьеры которого составили 135 см. Именно в этом виде программы победителю полагался главный приз — Кубок губернатора Челябинской области. Фаворитом здесь был Леонид Бессонов — частный владелец, опытный наездник, который ежегодно принимает участие в таких состязаниях. Но в этот раз пошло все не по его сценарию.

Ему предстояло открывать соревнования, вот только такая роль не очень понравилась жеребцу по кличке Искандер. Лошадь явно была чем-то напугана, отказывалась проходить маршрут. Как ни пытался наездник, успокоить своего жеребца ему не удалось. Спортивная пара так и не прошла всю дистанцию до конца.

«Испугался зрителей, такое бывает. Ну и шатры рядом с манежем сбили его с толку. Искандер у меня очень уж впечатлительный. На тренировках с легкостью проходил все барьеры. На соревнованиях к большому количеству людей он оказался не готов», — отметил после выступления Леонид Бессонов.

Зато в такой стрессовой ситуации здорово проявили себя Александра Васильева на мерине по кличке Баглан. Они безупречно прошли весь маршрут, не получив штрафных баллов. Спортивная пара завоевала Кубок губернатора. Хотя на нее мало кто ставил. Как для жеребца, так и для девушки это были первые серьезные соревнования.

«Это чудо! Вы не представляете, как мы оба переживали! Но это волнение помогло, мобилизовало нас. Поэтому и победили. Я очень довольна сегодня своим жеребцом, он показал себя с лучшей стороны», — рассказала 17-летняя челябинская спортсменка.

И еще немного о маршруте дистанции. Барьеры на высоте 135 см — это серьезный уровень. Для сравнения: на Олимпийских играх в конкуре участники проходят дистанцию с высотой барьеров 170 см. То есть челябинские состязания почти сопоставимы с мировым уровнем. Проводятся и различные турниры на мощность прыжка. Мировой рекорд здесь составляет 2,40 м.

«Мое лучшее достижение — 190 см. На такой высоте адреналин зашкаливает. И лошадям сложно преодолевать такие барьеры. Должно сложиться много факторов, чтобы взять такую высоту, главное — быть уверенным в своей лошади, что она может преодолеть барьер», — добавляет Леонид Бессонов.

КСК «Рифей» сегодня располагает уникальной спортивной базой — крытым манежем, большими конюшнями, трассой для преодоления препятствий, открытой площадкой для тренировок и соревнований по конкуру и выездке, на территории комплекса также есть современный бассейн и спортивный зал. Все это в комплексе дает возможность спортсменам не только тренироваться в комфортных условиях, но и проводить состязания высокого уровня.

Вот только большинство стартов проводятся в Подмосковье, в редких случаях всероссийские турниры проходят в других регионах. Есть мнение, что так удобно наездникам — основная их масса сосредоточена в Московской области, а вести на соревнования лошадей в другой город не очень удобно. Но судья всероссийской и международной категории по конному спорту Сергей Карачевский так не считает.

«Нет, это не проблема! Я живу сейчас в двух городах — Владивостоке и Москве. Поверьте, лошадей легко перевести на машине даже на расстояние 10 тысяч километров. Челябинск с точки зрения логистики — хорошее место для проведения всероссийских турниров, сюда удобно добираться из Сибири, центральной части России. Весь вопрос упирается в заинтересованность принимающей стороны провести турнир. КСК „Рифей“ располагает всем необходимым для проведения соревнований экстра-класса, вплоть до чемпионата России. Я буду рад, если на Южном Урале в скором времени придут к тому, чтобы взять на себя организацию турнира высокого уровня», — отметил Сергей Карачевский.

Соревнования прошли при поддержке правительства Челябинской области. Организаторами выступили Челябинская областная федерация конного спорта, КСК «Рифей» при содействии Фонда поддержки спорта.