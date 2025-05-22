Ватерпольный клуб «Динамо‑Уралочка» упустил титул чемпиона России

В полуфинале команда из Златоуста уступила в двух матчах «Кинефу» из Киришей

В женском чемпионате России по водному поло будет новый чемпион. Команда «Динамо-Уралочка» из Златоуста потеряет титул. Вчера, 21 мая, южноуральские спортсменки по итогам двух матчей уступили в полуфинале соперницам из «Кинефа». Команду «Динамо-Уралочка» теперь ждут матчи за бронзовые медали турнира, сообщает пресс-служба ватерпольной команды из Златоуста.

«Динамо-Уралочка» оказалась в непростой ситуации перед ответным поединком с «Кинефом». В домашнем матче в Златоусте она проиграла соперницам со счетом 13:16. Поэтому в серии до двух побед южноуральским спортсменкам нужно было обязательно побеждать в гостевом поединке.

Увы, не сложилось. Хотя начали матч девушки из Златоуста здорово. Они повели в счете 2:0, надежно действуя в обороне. Впрочем, хозяйки выровняли игру — 3:3 после первого периода. Все решил второй отрезок матча, который наша команда провалила. «Динамо-Уралочка» пропустила пять безответных мячей и вынуждена была догонять соперниц.

В середине заключительной четверти эта погоня увенчалась успехом — 9:9. Вот только девушки потратили на нее слишком много сил. Их на концовку не хватило. Итог поединка — 12:14 не в нашу пользу.

Водное поло. Чемпионат России. Женщины. Полуфинал. Второй матч.

21 мая. «Кинеф» (Кириши) — «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — 14:12 (3:3, 5:0, 1:4, 5:5).

«Кинеф»: Анастасия Симанович (4), Дарья Рыжкова (3), Мадинабону Шерматова (2), Ксения Шигина (2), Анастасия Нежинская (1), Екатерина Лебедева (1), Екатерина Прокофьева (1).

«Динамо-Уралочка»: Мария Макарова (5), Дарья Бунакова (3), Аниса Шарафутдинова (3), Ольга Лупиногина (1).

Счет в серии: 2-0.

Напомним, что «Динамо-Уралочка» два года подряд становилась чемпионом России. В этот раз она останется без золотых медалей. Теперь команду из Златоуста ждут поединки за бронзовые медали чемпионата.