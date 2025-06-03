В Челябинске завершился четвертый благотворительный медиатурнир «АнгелБаскет»

Организаторы собрали 410 тысяч рублей на лечение девочки с миелоидным лейкозом

Благотворительный медиатурнир по баскетболу «АнгелБаскет», прошедший 1 июня в парке Гагарина, собрал 410 385 рублей на лечение Вики Гаевой, страдающей острым миелоидным лейкозом. Собранных средств достаточно для полного курса лечения, включающего необходимый препарат, предотвращающий отторжение трансплантата костного мозга, который Вике сделали в 2024 году, сообщает региональная Федерация баскетбола.

«АнгелБаскете» в парке Гагарина собрал 10 команд из строительной, медицинской, топливной, телекоммуникационной, IT и медиа сферы. Всех участников поприветствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Игроки продемонстрировали командный дух, хорошие навыки владения мяча, показали точные броски. Но лучше других с этим справились игроки из команды мультитопливных АЗС Price. Она получила не только признание зрителей, но и право сыграть с объединенной командой, в которую вошел министр спорта Челябинской области Владимир Иванов.

1 место — команда сети мультитопливных АЗС Price (Игорь Тиняев, Владимир Хохулин, Антон Чубук и Андрей Слюсаревский);

2 место — команда строительной компании «АрхиТэк» (Михаил Астапов, Максим Заслонов, Егор Полянский и Ярослав Дроздов);

3 место — команда IT-компании Xpage (Эдуард Гайдулин, Илья Гасников, Александр Суркин и Вадим Пономарев).

Благотворительный медиатурнир «АнгелБаскет» собрал 410 тысяч рублей на лечение Вики Гаевой, страдающей острым миелоидным лейкозом. В 2024 году малышке была проведена трансплантация костного мозга, сейчас ей необходима сопроводительная терапия — лекарственный препарат, который предотвращает отторжение трансплантата. Папа девочки в феврале 2025 года ушел на СВО и пропал без вести.

Для мамы, которая одна воспитывает двоих детей, стоимость препарата, который необходимо принимать ежедневно, неподъемная сумма. Светлана Гаева подала документы в поликлинику, но период получения препарата занимает от месяца до трех.

Полностью закрыть сбор на лечение Вики Гаевой помогли партнеры, руководители коллективов, которые принимали участие в «АнгелБаскете», участники фестиваля «Единорожок», сделавшие пожертвование. Собранной суммы хватит на приобретение полного курса лечения для девочки.

Министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева на «АнгелБаскете» встретилась со Светланой и Викой и взяла на личный контроль непростую ситуацию семьи, обещав оказать всестороннюю поддержку.

«Мы все вместе делаем большое доброе дело. Помогаем детям, популяризируем здоровый образ жизни, подаем хороший пример молодому поколению. Результаты «АнгелБаскета показывают, что мы живем не зря», — отметил президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.

Организаторами турнира выступили Федерация баскетбола Челябинской области и благотворительное движение «Искорка Фонд».