Клуб «Курчатов» занял пятое место по итогам чемпионата России по баскетболу 3×3

В Сочи завершился последний этап турнира сезона-2024/2025

Две команды из Челябинской области неудачно выступили в финальном тандеме чемпионата России по баскетболу 3×3 в Сочи. Магнитогорский «Металлург» и челябинский «Курчатов» не смогли выйти из группы, заняв 9 и 10-е места соответственно. Но это не помешало им завершить чемпионат в топ-12 лучших команд страны по итогам сезона-2024/2025, а челябинская команда и вовсе войти в топ-5 сильнейших клубов страны. За ходом турнира в Сочи внимательно наблюдал корреспондент ИА «Первое областное».

Вообще-то завершать сезон в Сочи стало уже хорошей традицией для Департамента развития баскетбола 3×3 РФБ. Позади долгий и насыщенный событиям чемпионат, множество других турниров. Почему бы не подвести черту в теплом и курортном городе, где можно не только сразиться с соперниками, но и отдохнуть у моря на пляже.

Впрочем, большинству игроков было в эти дни не отдыха, они вместе со своими командами решали свои, турнирные задачи, а именно — набрать максимум рейтинговых очков и на мажорной ноте завершить общий зачет чемпионата России.

Отправились в Сочи и две южноуральские команды — магнитогорский «Металлург» и челябинский «Курчатов». А вместе с ними и корреспондент ИА «Первое областное». Спасибо региональной Федерации баскетбола и ее руководителю Николаю Сандакову. Увидеть игру топовых команд и сильнейших игроков, да еще и в курортном городе — что может быть лучше в выходные дни по случаю Дня России?

Немного о локации. Баскетбольный корт был размещен в федеральной территории Сириус, рядом с олимпийским парком и в непосредственной близости с морем. Повезло и с погодой: это вам на 30-градусная жара, а комфортные 25-27 градусов — идеально для игры в баскетбол. К тому же не под палящим солнцем, а оборудованном над кортом навесом.

В первый день турнира, прошедшем 11 июня, состоялись матчи в группах. «Курчатов» делегировал в Сочи свой сильнейший состав — Антон Зарецкий, Андрей Киселев, Иван Цуканов, Матвей Ян. «Металлург» по традиции заявил ребят, выступающих в классическом баскетболе — Ян Ирков, Станислав Сарафанкин, Артем Степанцов, Иван Фещенко. Увы, ни те, ни другие проявить себя не смогли. Обе наши команды выступили неудачно, потерпев по два поражения.

Особенно обидно за «Курчатов». Челябинская команда при некоторых раскладах могла финишировать в тройке призеров по итогам сезона. Но сначала наши парни уступили пермскому клубу «Bionord PRO» (19:21), а затем неожиданно оступились в матче с «Khimki Power» (11:13).

«Соперничать с пермяками сложно, это лучший клуб страны. Но мы дали им бой, уступили в борьбе. Да и с химчанами могли рассчитывать на успех. Жаль, конечно, немного не повезло. Но нос не вешаем, впереди у нас еще Sirius Cup, постараемся в нем выступить успешно», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» игрок «Курчатова» Иван Цуканов.

Баскетбол 3×3. Чемпионат России. 8-й тандем. Сириус (Сочи). Результаты.

Групповой этап:

Группа А.

«Bionord» (Пермь) — «ЦСП-Обнинск» (Обнинск) — 14:9.

«Bionord» (Пермь) — «Автодор» (Москва) — 4:12.

«Автодор» (Москва) — «ЦСП-Обнинск» (Обнинск) — 18:10.

Группа В.

«МАИ-МБА» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 14:13.

«МАИ-МБА» (Москва) — «Десятка» (Москва) — 10:12.

«Десятка» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 19:14.

Группа С.

«Stella PRO» (Екатеринбург) — «Лузалес» (Сыктывкар) — 17:11.

«Stella PRO» (Екатеринбург) — «Московский» (Москва) — 10:16.

«Московский» (Москва) — «Лузалес» (Сыктывкар) — 19:9.

Группа D.

«Bionord PRO» (Пермь) — «Khimki Power» (Химки) — 22:10.

«Bionord PRO» (Пермь) — «Курчатов» (Челябинск) — 21:19.

«Курчатов» (Челябинск) — «Khimki Power» (Химки) — 11:13.

За 9-12-е места.

«Курчатов» (Челябинск) — «ЦСП-Обнинск» (Обнинск) — 17:11.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Лузалес» (Сыктывкар) — 21:8.

Четвертьфиналы.

«Автодор» (Москва) — «Stella PRO» (Екатеринбург) — 20:13.

«Bionord PRO» (Пермь) — «МАИ-МБА» (Москва) — 21:22.

«Десятка» (Москва) — «Khimki Power» (Химки) — 16:14.

«Московский» (Москва) — «Bionord» (Пермь) — 15:13.

Полуфиналы.

«Автодор» (Москва) — «МАИ-МБА» (Москва) — 16:14.

«Десятка» (Москва) — «Московский» (Москва) — 9:21.

Финал. «Московский» (Москва) — «Автодор» (Москва) — 19:18.

Во второй день тандема обе южноуральские команды вынуждены были проводить матчи за 9-12-е места. И тут уже проблем не испытали, уверенно обыграв своих соперников. Ну, а победу в тандеме одержал БК «Московский». В финале столичный клуб с минимальным перевесом в счете выиграл у «Автодора» — 19:18.

Удивительно, но итогам сезона две команды набрали равное количество очков. Но первое место в общем зачете турнира занял «Bionord PRO». Пермяки опередили в таблице «Московский» за счет большего количества выигранных тандемов «Мастер».

Чемпионат России по баскетболу 3×3. Итоговое положение команд:

1. «Bionord PRO» Пермь (375 очков).

2. «Московский» Москва (375 очков).

3. «Автодор» Москва (345 очков).

4. «Bionord» Пермь (315 очков).

5. «Курчатов» Челябинск (295 очков).

6. «Stella Pro» Екатеринбург (295 очков).

7. «Rocket Team» Москва (240 очков).

8. «Десятка» Москва (230 очков).

9. «Khimki Power» Химки (225 очков).

10. «АБК Б. Б.» Санкт-Петербург (202 очка).

11. «ЦСП Обнинск» Обнинск (172 очка).

12. «Металлург» Магнитогорск (165 очков).