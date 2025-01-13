Спортсмены из РФ завоевали 82 медали на Российско-Китайских играх — 2025

У атлетов из Китая в активе 29 наград

Сегодня, 13 января, в Южно-Сахалинске завершились IV Российско-Китайские молодежные зимние игры. В них уверенную победу одержали хозяева соревнований, завоевав 82 медали, у гостей из Китая 29 наград. Спортсмены двух стран состязались в 9 зимних видах спорта. Спортсмены Челябинской области завоевали 5 медалей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На Российско-Китайских играх — 2025 выступили в общей сложности 224 спортсмена из двух стран. Они разыграли 42 комплекта медалей в 9 олимпийских зимних видах спорта: прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте, керлинге, шорт-треке, фигурном катании и лыжных гонках.

Сами игры носили дружеский характер, поэтому организаторы не подводили итоги командного зачета. Тем не менее опубликовали данные по распределению медалей. Получилось так:

Россия — 82 медали (28 золотых, 29 серебряных, 25 бронзовых).

Китай — 29 медалей (10 золотых, 9 серебряных, 10 бронзовых).

«Российско-Китайские молодежные игры — символ партнерства и уважения между нашими народами и странами, старт которым был дан нашими лидерами 20 лет назад. Как отметил президент России Владимир Путин, вместе нам по силам решать самые амбициозные задачи и преодолевать любые преграды», — отметил на церемонии закрытия соревнований министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Отметим, что на соревнования в Южно-Сахалинск отправились и пять южноуральских спортсменов. Четверо из них стали призерами Игр-2025. В их активе одна золотая и четыре серебряные медали.

Спортсмены Челябинской области на IV Российско-Китайских играх:

Золото:

Ксения Прибытова (шорт-трек, эстафета 4×3000 м)

Серебро:

Алена Плечева (лыжные гонки, 10 км, свободный стиль)

Алена Плечева (лыжные гонки, 10 км, классический стиль)

Макар Бородин (сноуборд, параллельный слалом)

Мария Труханова (шорт-трек, эстафета 4×3000 м).

Отметим, что еще две медали наши земляки завоевали в смешанных командных состязаниях. Так, бронза досталась Алене Плечевой и Ксении Прибытовой в эстафетных гонках по лыжным гонкам и шорт-треку. Однако их результаты в итоговом протоколе соревнований не учитывались, поскольку в составе команд были как российские, так и китайские спортсмены.