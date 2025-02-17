Игорь Омелин из Аши выиграл этап Кубка России по фристайлу

Южноуральский спортсмен завоевал золото в дисциплине ски‑кросс

На ГЛК «Солнечная долина» в Миассе завершился III этап Кубка России по фристайлу в дисциплине ски‑кросс. Подтвердил статус лидера национальной сборной Игорь Омелин. Южноуральский спортсмен выиграл состязания среди мужчин, у женщин не было равных Полине Рябовой из Санкт-Петербурга, сообщает региональный Минспорт.

Состязания в Миассе собрали сильнейших представителей ски-кросса. В мужском турнире очередную победу одержал лидер национальной сборной в этой дисциплине Игорь Омелин из Аши.

«Я начинал заниматься ски-кроссом именно на этой трассе, здесь, в „Солнечной долине“. Соревнования в Миассе — традиционный этап для нас всех. Каждый год строители трассы вносят изменения, чтобы было интереснее спортсменам и зрителям, этот год также не исключение»,— подвел итоги соревнованиям Игорь Омелин.

Интересно, что в текущем сезоне южноуральский спортсмен выступает не только за родной регион, но и дает параллельный зачет Красноярскому краю. Второе и третье места на соревнованиях в Миассе заняли Дмитрий Гайдук (Московская область / Пермский край) и Владимир Шмыров (Пермский край) соответственно. Среди женщин первое место заняла Полина Рябова (Санкт-Петербург), второе место — у Натальи Шериной (Ленинградская область), замкнула тройку призеров Алиса Ходырева (Московская область).

Фристайл. Ски-кросс. III этап Кубка России. ГЛК «Солнечная долина» (Миасс). Победители и призеры соревнований

Женщины:

1. Полина Рябова (Санкт-Петербург).

2. Наталья Шерина (Ленинградская область).

3. Алиса Ходырева (Московская область).

Мужчины:

1. Игорь Омелин (Челябинская область / Красноярский край).

2. Дмитрий Гайдук (Московская область / Пермский край).

3. Владимир Шмыров (Пермский край).

Напомним, что 22 марта на горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоится финал Кубка России по ски-кроссу и сноуборд-кроссу. Помимо захватывающей спортивной части, организаторы подготовят для зрителей яркую развлекательную программу с выступлением артистов, интерактивом для всех гостей, ярмаркой, анимацией для детей и конкурсами для всей семьи. В этом году для гостей фестиваля выступит кавер-группа «РедХедБендс» из Екатеринбурга, а также будет шоу силового экстрима.

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