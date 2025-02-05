Федеральный сайт комплекса ГТО перешел на новую платформу

В информационной системе проходят тестовые испытания, а некоторые ее функции оказались недоступны

Федеральный оператор комплекса «Готов к труду и обороне» сообщил, что в связи с переходом на новую платформу временно не работает сайт gto.ru. Информационная система проходит тестовые испытания, происходит перенос данных со старого сайта на новый. В этой связи некоторые функции сайта еще неактивны, возможны затруднения входа в личный кабинет участника, сообщает пресс-служба федерального оператора комплекса ГТО.

«Новая платформа станет более функциональной и удобной для пользователей. Но в настоящее время она проходит тестовые испытания. В связи с переносом данных на новую платформу, продолжением технических работ некоторые функции сайта GTO.RU еще неактивны», — сообщает пресс-служба ВФСК «ГТО».

Так, может быть затруднен вход в личный кабинет участника, где может отсутствовать информация об уже выполненных нормативах и знаках отличия, которые были присвоены ранее. По предварительной информации, перенос данных завершится к началу марта и все функции сайта станут доступны для пользователей в полном объеме.

Следите за обновлениями и готовьтесь к новым достижениям в движении ГТО! Если у вас возникнут вопросы, всегда можно обратиться в техническую поддержку на сайте gto.ru по телефону горячей линии 8 800 350 00 00.

Напомним, что с 28 декабря 2024 года прекратил свою работу сайт gto.ru. Дальнейшая регистрация и редактирование личных кабинетов пользователей стали недоступны. Это связано с переходом автоматизированной системы ГТО на новый сайт и юридическим переездом федерального оператора комплекса «Готов к труду и обороне» из Казани в Москву.