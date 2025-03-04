Александра Глазкова из Миасса выиграла чемпионат России по фристайлу

Соревнования в дисциплине «хаф-пайп» прошли на ГЛК «Солнечная долина»

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» завершился чемпионат России по фристайлу в дисциплине «хаф-пайп». Уверенную победу одержала один из лидеров национальной сборной в этом виде программы Александра Глазкова из Миасса. Она показала лучший результат, опередив двух землячек — Екатерину Селезневу и Екатерину Ефимову, сообщает пресс-служба Федерации фристайла России.





Спортсмены в Миассе разыграли два комплекта наград — в соревнованиях среди мужчин и женщин. Фавориты финала Кубка России практически не изменились, но борьба все равно была яркой и захватывающей. В результате розыгрыша наград первое место среди мужчин завоевал Владимир Иванов, Максим Серов завоевал серебро. Оба спортсмена представляют Москву. Третье место занял Леонид Фролов из Миасса.

Среди женщин победила Александра Глазкова, на второй позиции расположилась Екатерина Селезнева, третье место у Екатерины Ефремовой. Последняя спортсменка представляет на соревнованиях Москву, но родилась и выросла она в Миассе.

Фристайл. Чемпионат России. Хаф-пайп, женщины

1. Александра Глазкова (Челябинская область) — 92,20.

2. Екатерина Селезнева (Челябинская область) — 84,00.

3. Екатерина Ефремова (Москва) — 70,40.

Отметим, что здесь же, на ГЛК «Солнечная долина» в Миассе, прошли два этапа Кубка России по фристайлу в хаф-пайпе. Здесь также не было равных хозяйке соревнований — Александра Глазкова дважды выиграла турнир.