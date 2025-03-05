Челябинка Юлия Капитонова завоевала серебро чемпионата мира по зимнему унифайту

Она в полуфинале получила травму, но продолжила борьбу и одержала победу

Серебряным призером чемпионата мира по зимнему универсальному бою стала челябинка Юлия Капитонова. На соревнованиях в Тверской области она получила травму в полуфинальном поединке, но завершила бой победой. В финале спортсменка принять участие не смогла — судьи решили снять челябинку с соревнований, сообщает Федерация универсального боя Челябинской области.

Турнир в Тверской области собрал представителей 25 стран. Уверенную победу в командном зачете одержала сборная России. Внесла свой вклад в общий успех и челябинка Юлия Капитонова, завоевавшая серебряную медаль. Подопечная Рагиба Абдуллаева могла рассчитывать и на золото, но не смогла продолжить борьбу за победу из-за полученной в полуфинале травмы.

В командном зачете уверенную победу на чемпионате мира одержали спортсмены сборной России. Второе место — за представителями Беларуси, а замкнули тройку сильнейшие бойцы из Алжира.

Отметим, что ранее Юлия Капитонова уже становилась чемпионкой мира как по классическому унифайту, так и по зимнему универсальному бою.