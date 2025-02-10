Александра Глазкова из Миасса одержала две победы на Кубке России по фристайлу

Южноуральская спортсменка выиграла состязания по хаф‑пайпу на ГЛК «Солнечная долина»

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе прошли два этапа Кубка России по фристайлу в дисциплине «хаф-пайп». Две уверенные победы на них одержала хозяйка соревнований Александра Глазкова. Призерами стали и ее подруги по команде из местной спортшколы «Старт», сообщает результаты Федерация фристайла России.

На старт состязаний вышли более 30 сильнейших спортсменов страны, специализирующихся в этой дисциплине фристайла. Среди них и воспитанники миасской СШОР «Старт». Они завоевали медали как в мужских, так и женских состязаниях.

На первом этапе Кубка России у мужчин бронзу завоевал Алексей Пилюгин. А в турнире среди женщин спортсменки из Миасса заняли весь пьедестал почета. Победу здесь одержала Александра Глазкова, а вторая и третья позиции достались двум Екатеринам — Ефремовой и Селезневой.

Фристайл. Кубок России. Хаф-пайп, ГЛК «Солнечная долина». I этап (8 февраля)

Женщины:

1. Александра Глазкова (Челябинская область) — 95.20.

2. Екатерина Ефремова (Челябинская область) — 85.00.

3. Екатерина Селезнева (Челябинская область) — 81.80.

Мужчины:

1. Владимир Иванов (Москва) — 95.00.

2. Максим Серов (Москва) — 85.40.

3. Алексей Пилюгин (Челябинская область) — 69.00.

Второй этап Кубка России прошел здесь же, в «Солнечной долине», на следующий день. Тройки призеров остались почти такими же. Победу вновь одержали москвич Владимир Иванов и Александра Глазкова.

Фристайл. Кубок России. Хаф-пайп, ГЛК «Солнечная долина». II этап (9 февраля)

Женщины:

1. Александра Глазкова (Челябинская область) — 99.00.

2. Екатерина Селезнева (Челябинская область) — 77.60.

3. Екатерина Ефремова (Челябинская область) — 72.80.

Мужчины:

1. Владимир Иванов (Москва) — 98.80.

2. Максим Серов (Москва) — 93.00.

3. Артем Самокин (Красноярский край) — 89.60.

Отметим, что состязания по хаф-пайпу проходят на специальной трассе. Таких в России всего две — на ГЛК «Солнечная долина» в Миассе и Красноярске. Накануне на южноуральском курорте прошли этапы Кубка России в слоуп-стайле и ски-кроссе.