Хоккеист Максим Шабанов попрощался с «Трактором» в соцсетях

Лучший игрок челябинского клуба отправится покорять Северную Америку

Самый результативный хоккеист «Трактора» минувшего сезона Максим Шабанов покидает родной город и клуб. Форвард челябинского клуба опубликовал пост в соцсетях, в котором выложил фотографию в черно-белой форме и сделал подпись: «Прощай, „Трактор“!». Максим Шабанов следующий сезон планирует провести в Северной Америке, в одном из клубов НХЛ.

Максим Шабанов является воспитанником «Трактора», дебютировал за «черно-белых» в сезоне-2021/2022. Первый год ушел у форварда на адаптацию в команде, а затем были три потрясающих сезона, в которых Шабанито был одним из лидеров челябинского клуба. Особенно впечатляющим получился для него минувший сезон, в котором хоккеист установил несколько клубных рекордов, в том числе по количеству набранных очков за один сезон.

Еще по ходу плей-офф Кубка Гагарина в ряде СМИ появилась информация, что Максим Шабанов по окончании сезона-2024/2025 не будет продлевать контракт с «Трактором», а планирует уехать в Северную Америку. Чуть позже подтвердил эту информацию и гендиректор челябинского клуба Иван Савин.

«Большое спасибо Максу за этот сезон, за его невероятные голы, креативный, атакующий, результативный хоккей. Считаю, что Максим своего рода олицетворение всей команды — характер, творческий подход к игре. И как бы мы ни хотели его оставить, по большому счету крыть нечем. Он парень амбициозный. Тут и деньгами мы его не удержим. Остается только поблагодарить Максима за то время, которое он провел в „Тракторе“», — рассказал Иван Савин в интервью, опубликованном на сайте клуба.

В каком клубе НХЛ проведет следующий сезон Максим Шабанов, еще неизвестно. Агент хоккеиста сообщил федеральным СМИ, что его клиентом интересуются несколько клубов Северной Америки. Переговоры с ними ведутся.

Напомним, что в минувшем сезоне ХК «Трактор» второй раз в своей истории завоевал серебряные медали чемпионата КХЛ. Важную роль в этом успехе сыграл Максим Шабанов. Он стал лучшим бомбардиром команды — в 86 матчах набрал 87 (33 + 54) очков. Руководство лиги включило форварда «Трактора» в символическую сборную чемпионата КХЛ по итогам сезона-2024/2025.