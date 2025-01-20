Челябинская теннисистка победила Евгения Кафельникова-младшего на турнире в Тольятти

Валерия Галяева выиграла у племянника экс первой ракетки мира

Челябинская теннисистка Валерия Галяева завоевала еще два чемпионских титула. Она успешно выступила на турнире «Олимпийские надежды», прошедшем в Тольятти. Спортсменка выиграла парные состязания со своей постоянной партнершей Софьей Насоновой, а затем закрепила успех в миксте с Артемом Семеновым. В финале они победили пару, в составе которой выступал племянник экс первой ракетки мира Евгений Кафельников-младший, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Валерия Галяева отправилась в Тольятти после успешного выступления на «Кубке Рязанского кремля». В этом всероссийском турнире 1-й категории среди юношей и девушек до 19 лет она одержала победу в парном разряде с Софьей Насоновой из Тольятти.

В Казани девушкам также удалось одержать победу. На пути к финалу они оказались сильнее соперниц в трех поединках. А в матче за золото в непростом матче вырвали победу у первой сеяной пары Екатерина Агуреева (Москва) / Нелли Иванова (Санкт-Петербург) — 6:3, 2:6, 10:8. Решающий мяч на тай-брейке Софья Насонова заработала подачей навылет.

Всероссийский турнир «Олимпийские надежды» среди спортсменов до 17 лет в Тольятти. Девушки. Парный разряд.

Финал. Валерия Галяева (Челябинск) / Софья Насонова (Тольятти) — Екатерина Агуреева (Москва) / Нелли Иванова (Санкт-Петербург) — 6:3, 2:6, 10:8.

Не менее драматичным получился финал с участием челябинской спортсменки и в смешанном разряде. Здесь она выступала в паре с москвичом Артемом Семеновым. Они успешно прошли три раунда соревнований, а в финале попали на посеянную под первым номером пару Екатерина Агуреева / Евгений Кафельников. Да-да, это полный тезка известного в прошлом теннисиста, а точнее — его племянник. Кстати, экс первая ракетка мира сейчас является вице-президентом Федерации тенниса России.

Первый сет пара Галяева/Семенов проиграла со счетом 4:6, во втором взяла реванш 6:2. В дополнительной партии челябинка с москвичом праздновали успех, победив 11:8. Причем Валерия буквально «затащила» матч, здорово сыграв в двух последних розыгрышах мяча.





Всероссийский турнир «Олимпийские надежды» среди спортсменов до 17 лет в Тольятти. Микст.

Финал. Валерия Галяева (Челябинск) / Артем Семенов (Москва) — Екатерина Агуреева (Москва) / Евгений Кафельников (Сочи) — 4:6, 6:2, 11:9.

Напомним, что в декабре 2024 года Валерия Галяева успешно выступила на международном турнире в Китае. Она завоевала золото в парном разряде с местной спортсменкой, а еще стала серебряным призером в одиночном разряде. Кроме того, в прошлом году она выигрывала состязания в Грузии и Армении. Является одной из самых перспективных теннисисток страны — 23 января ей исполнится 16 лет.