Росгвардейцы Центрального округа выиграли чемпионат России по дзюдо в Челябинске

В командном зачете победили также спортсмены Новосибирского военного института

В Челябинске завершился чемпионат Росгвардии России по дзюдо, победу в котором одержали спортсмены Центрального федерального округа. Турнир собрал более 200 участников со всей страны, они разыграли 7 комплектов наград. Соревнования прошли в течение двух дней на двух площадках, а финальный блок — во дворце спорта «Юность». В этом году они были посвящены 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Вообще-то Челябинск не в первый раз принимает подобные соревнования. В прошлом году южноуральскую столицу также выбрали для проведения такого турнира. Но в этот раз он прошел на куда более высоком организационном уровне. Соревнования были посвящены 80‑летию Победы, а раз такая важная дата, то и отношение к турниру со стороны организаторов было самым серьезным.

«Да, соревнования собрали сильный состав, многие спортсмены выступают за национальную сборную. Приятно видеть здесь и ребят — участников СВО. Мы приятно удивлены также уровнем организации соревнований, спасибо Челябинску за теплый прием», — отметил председатель спортивного комитета Росгвардии полковник Павел Пак.

Открыл финальный блок соревнований поединок легковесов. Здесь в категории до 60 килограммов встретились Сергей Богословский (УрФО) и Дмитрий Котельников (ЦФО). Схватка получилась упорной, непростой для оппонентов. И все же победителем в ней вышел дзюдоист из Екатеринбурга. Вообще-то он выступает на взрослом уровне с 2008 года, но только в этом году ему удалось впервые выиграть подобный турнир.

«Ох, тяжко пришлось, соперник не давал продышаться. Под конец поединка сил уже не осталось. На морально-волевых дотерпел до победы. Что касается самих соревнований, то я в приятном шоке от их организации. Это один из лучших турниров, в которых я когда-либо участвовал. Чувствуется, что организаторы очень ответственно подошли к их проведению», — отметил Сергей Богословский.

Одним из самых зрелищных поединков на соревнованиях стал финал в весовой категории до 81 килограмма. Здесь лицом к лицу встретились два друга-соперника — Курбан Кудиев (УрФО) и Акроман Парчиев (СЗФО). Первый из них входит в состав национальной сборной, в прошлом году завоевал серебро на чемпионате России. Ну и баланс личных встреч между ними был 4:0 в пользу Кудиева.

Основное время не выявило победителя, судьбу чемпионства соперникам пришлось решать в «голден скор». Здесь удача улыбнулась спортсмену из УрФО. Обессиленный после долгого поединка Акроман Парчиев пошел на обострение, но нарвался на встречный контрприем оппонента.

«Да, я видел, что соперник уже устал. Полагал, что за счет выносливости смогу его победить. Ну а когда он попытался поймать меня на приеме, я провел контратаку. Но давненько у меня не было таких сложных и продолжительных поединков», — рассказал Курбан Кудиев.

Впрочем, золотую медаль он все-таки не получил. Уже после окончания всех поединков судейская коллегия, изучив видеоповтор, изменила свое решение. Рефери увидели в одном из эпизодов, как Кудиев нарушил правило, и выписали ему «шидо», то есть замечание.

Так победа была присуждена Акроману Парчиеву. Хотя Кудиев, как показалось, не сильно было огорчен таким решением. Возможно, потому, что этот старт он рассматривал как этап подготовки к турниру «Большой шлем» в Ташкенте. Именно здесь дзюдоист ставит перед собой максимальные задачи.

Завершил финальный блок турнира поединок тяжеловесов. И здесь челябинским любителям единоборств было за кого переживать. Здесь за победу боролся Арафат Боташев. Вообще-то он представляет Южный федеральный округ, но некоторое время занимался в челябинском Центре спортивной подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера.

«Челябинская школа дзюдо одна из лучших в стране. И мне очень повезло, что некоторое время удалось заниматься под руководством топовых тренеров. Мне очень помогли мудрыми советами Сослан Бостанов и Ренат Саидов. Во многом благодаря им и Александру Евгеньевичу Миллеру мне и удалось достичь определенных высот в дзюдо», — рассказал Арафат Боташев.

Он выиграл финальную схватку, став победителем турнира. Он, как и другие победители соревнований, теперь выступит 24 мая в Москве на XIX международном турнире по дзюдо среди полиции и армии, посвященном памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Чемпионат войск национальной гвардии РФ по дзюдо, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Командный зачет

Среди федеральных округов:

1. Центральный ФО.

2. Уральский ФО.

3. Приволжский ФО.

Среди военных институтов:

1. Новосибирский военный институт.

2. Пермский военный институт.

3. Саратовский военный институт.

Организаторами соревнований в Челябинске выступили Федеральная служба войск национальной гвардии РФ, управление Росгвардии по Челябинской области, министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, министерство безопасности Челябинской области. Непосредственную организацию турнира взяли на себя региональная дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО) и Центр спортивной подготовки по дзюдо.