Челябинский теннисист Иван Карпов завоевал две золотые медали на чемпионате России

Он выиграл в одиночном и парном разрядах среди спортсменов с ПОДА

Две победы одержал на чемпионате России по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата челябинец Иван Карпов. Кроме того, он получил награду как лучший спортсмен по итогам 2024 года. В активе сборной Челябинской области на соревнованиях в Казани — семь медалей, в том числе три — высшей пробы, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Соревнования в столице Татарстана прошли на базе спортшколы «Саба-Арена». В них приняли участие спортсмены с инвалидностью 6—10 классов. В общей сложности турнир собрал более 140 атлетов из 34 регионов.

Успешно выступили в соревнованиях теннисисты Челябинской области. Они завоевали семь медалей: три золотые, три серебряные и одну бронзовую награды. Две победы одержал лидер команды — участник Паралимпийских игр — 2024 в Париже Иван Карпов. Он выиграл состязания в одиночном разряде, а также в парном с Никитой Новиковым. Еще одну золотую медаль региону принес Тимур Хуснуллин.

Отметим, что в рамках соревнований также были отмечены лучшие спортсмены и тренеры сборной России по настольному теннису по итогам 2024 года. Награды получили два челябинца. Так, лучшим спортсменом был признан Иван Карпов, а лучшим тренером — его наставник Виталий Поздин.

Напомним, что ранее Иван Карпов дал обстоятельное интервью корреспонденту ИА «Первое областное». В нем он рассказал о своем детстве и непростом периоде в жизни, когда вынужден был уйти из большого спорта.