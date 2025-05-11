Челябинские хоккеистки презентовали главный трофей ЖХЛ

Чемпионский кубок в родную спортшколу привезли Елизавета Роднова, Вероника Коржакова и Ангелина Махмутова

Три воспитанницы челябинской спортшколы имени Сергея Макарова привезли Кубок ЖХЛ. Елизавета Роднова, Вероника Коржакова и Ангелина Махмутова презентовали трофей в родной спортшколе, где начинали свою спортивную карьеру. В минувшем сезоне они выиграли чемпионский титул в составе уфимского клуба «Агидель». Все три девушки уже давно защищают цвета другой команды, но не забывают о городе, который дал им возможность реализовать себя в большом хоккее, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинская женская команда «Белые медведицы» в минувшем сезоне не смогла побороться за медали. Наши девушки вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили нижегородскому «Торпедо» в трех матчах. Увы, подопечным Дениса Афиногенова пока еще рано бороться за призовые места в чемпионате ЖХЛ — уж слишком сильны соперницы.

Зато проявили себя в минувшем сезоне челябинки в других командах лиги. Так, завоевали Кубок ЖХЛ и стали чемпионками России сразу три воспитанницы СШОР им. С. Макарова — Елизавета Роднова, Вероника Коржакова и Ангелина Махмутова.

Интересно, что едва ли не каждый год наши землячки завоевывают главный трофей Женской хоккейной лиги. В прошлом году, например, чемпионками страны в составе питерского клуба «Динамо-Нева» стали Оксана Братищева и Диана Фархутдинова. Они в прошлом году привезли трофей в Челябинск, в родную спортшколу. А Оксана Братищева дала нашему корреспонденту обстоятельное интервью.

Вероника Коржакова с кольцом, но пока не обручальным — ждет молодого человека с СВО

Теперь настала очередь привезти трофей новоиспеченных чемпионок России из «Агидели». Финальная их серия с «Динамо-Невой» получилась скоротечной. Клуб из Уфы выиграл серию 4-0, вернув себе звание сильнейшей команды страны.

«Это только кажется, что трофей нам достался легко. На самом деле получились непростые поединки. И в каждом матче нужно было доказывать, что мы — лучшие! Я бы не сказала, что этот чемпионский титул нам достался без борьбы», — отметила в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» Вероника Коржакова.

Она уехала из Челябинска в Уфу в 15-летнем возрасте. Посоветовалась с родителями, те понимали, что в одном из сильнейших клубов страны у их дочки больше шансов реализовать себя. Теперь у Вероники Коржаковой четыре Кубка ЖХЛ и пять золотых медалей чемпионата России.

Хоккеистка говорит, что достаточно быстро адаптировалась в Уфе. Главный ее болельщик — папа Евгений. Но с недавних пор переживает за девушку и ее молодой человек. Он уже сделал ей предложение руки и сердца, но свадьбу сыграть пока не получается, сейчас он в зоне СВО. А еще у Вероники есть младший брат, тоже, кстати, занимается хоккеем. Кто знает, может быть, скоро увидим его в системе челябинского клуба «Трактор».

У Ангелины Махмутовой был кумир — голкипер Майкл Гарнетт, но сама играет в защите

В юном возрасте отправилась в Уфу и еще одна воспитанница челябинской спортшколы С. Макарова — Ангелина Махмутова (ударение на второй слог). Она в юном возрасте «топила» за наш «Трактор», переживала за ту крутую команду, которая под руководством Валерия Белоусова выходила в финал Кубка Гагарина. В ней было много звезд, но Ангелина в большей степени восхищалась игрой вратаря Майкла Гарнетта.

Но, как и Вероника Коржакова, сделала себе имя не в Челябинске, а в Уфе. Да, не сразу застолбила за собой место в двух первых парах защиты в «Агидели», но стала игроком основного состава топового клуба уже в 16-летнем возрасте. У нее теперь три чемпионских титула в составе уфимской команды.

«Мне запомнилось больше то, как мы выиграли финал Кубка ЖХЛ у клуба „Ванке Рэйз“. Команда из Китая тогда была как сборная мира. В ней были сильные китаянки, финки, американки… А еще играли девушки, которые на Олимпийских играх медали брали, даже золото завоевали. Но мы взяли и „хлопнули“ их! Это были непередаваемые эмоции!» — говорит Ангелина.

Елизавета Роднова хочет попробовать свои силы в Северной Америке

Лизу Роднову без лишней скромности можно назвать лицом российского женского хоккея. По двум причинам. Во-первых, она очень красивая девушка! А к ним внимание у болельщиков и журналистов соответствующее. Во-вторых, она одна из самых титулованных. В ее коллекции уже пять Кубков ЖХЛ и шесть золотых медалей чемпионатов России. Все эти награды она завоевала в той же «Агидели».

«Уфимская женская хоккейная команда — самая лучшая в России по условиям, медийному сопровождению, зрительскому интересу и так далее. К сожалению, другого такого трепетного отношения к женскому хоккею я еще нигде не встречала!» — уверяет Елизавета Роднова.

Представляете, хоккеистку порой узнают водители такси! И это показатель того, насколько известны игроки «Агидели» в городе. А еще в аэропортах болельщики просят у Лизы Родновой автографы, просят сфоткаться на память. Спортсменка не отказывает, ей приятно такое внимание. Тем более что женский хоккей в России пока еще не настолько популярный вид спорта, домашние матчи команд собирают немного болельщиков…

Совсем другая картина в Северной Америке. Да, там собраны сильнейшие хоккеистки мира. Хотя в национальном чемпионате представлены немного команд, но турнир собирает солидную зрительскую аудиторию.

«В женской НХЛ выступали в минувшем сезоне шесть команд, в новом турнире добавятся еще две. Честно скажу: интересуюсь этой лигой, интересно было бы попробовать свои силы в ней. Где-то читала, что по посещаемости матчей она почти что сравнима с КХЛ. В Америке безумно любят хоккей. И мне очень интересно было бы попробовать свои силы за океаном. В первую очередь для того, чтобы увидеть эту атмосферу, сыграть в матчах при переполненных трибунах», — добавляет Елизавета Роднова.

Что дальше — когда нам ждать медалей от «Белых медведиц»?

Встреча хоккеисток с болельщиками и юными спортсменками из СШОР им. С. Макарова получилась скоротечной, но очень теплой и веселой. Три наши чемпионки вынесли Кубок ЖХЛ на лед одной из площадок ДС «Юность». Провели со всеми желающими фотосессию, дали автографы.

Исполняющий обязанности директора спортшколы Макарова Алексей Чистяков поблагодарил спортсменок за то, что они не забывают свою альма-матер. Руководитель Челябинской областной общественной организации Федерации хоккея Анатолий Копылов вручил тренерам спортшколы Александру Роднову и Евгении Моховой благодарственные письма от регионального Минспорта.

А теперь о главном. Все это здорово, и замечательно, что наши воспитанницы приносят славу нашему региону, выступая за другие клубы страны. Мы рады их победам и достижениям и гордимся ими. Но, как говорится, «своя рубашка ближе к телу». Куда важнее и интереснее для челябинских болельщиков то, когда наша команда сможет завоевать почетный трофей. Пока «Белые медведицы» далеки от того, чтобы побороться за Кубок ЖХЛ. И даже за призовое место.

Челябинские хоккеистки — обладатели Кубка ЖХЛ:

2017/2018 — «Агидель» Уфа: Елизавета Роднова.

2018/2019 — «Агидель» Уфа: Елизавета Роднова, Вероника Коржакова, Полина Лучникова.

2020/2021 — «Агидель» Уфа: Елизавета Роднова, Вероника Коржакова, Ангелина Махмутова, Полина Лучникова.

2022/2023 — «Агидель» Уфа: Елизавета Роднова, Вероника Коржакова, Ангелина Махмутова, Полина Лучникова.

2023/2024 — «Динамо-Нева»: Оксана Братищева, Диана Фархутдинова.

2024/2025 — «Агидель»: Елизавета Роднова, Вероника Коржакова, Ангелина Махмутова.

Итого: обладателями Кубка ЖХЛ становились шесть воспитанниц челябинской школы хоккея — Елизавета Роднова (5 раз), Вероника Коржакова (4), Полина Лучникова (3), Ангелина Махмутова (3), Оксана Братищева (1) и Диана Фархутдинова (1).

Отметим, что завоевывали трофей еще три спортсменки, которые хоть и не являются воспитанницами челябинской школы хоккея, но выступали ранее за местную команду: Александра Вафина, Екатерина Лебедева и Екатерина Ананьина.

Что нужно для этого сделать? Для начала постараться удержать наших перспективных хоккеисток в родном городе, создать им все условия для роста мастерства. И хотя бы немного улучшить финансирование профессиональной команды, увеличить ее бюджет. Речь даже не о том, чтобы вернуть наших воспитанниц в родной город (хотя почему бы и нет?). Просто элементарно создать условия для топовых игроков, укрепить состав не только «молодыми и перспективными» игроками…

Впрочем, это уже отдельная история, которая требует детального и всестороннего анализа, с комментариями специалистов и экспертов, которые уже «в теме» и понимают, как сделать в Челябинске сильную и топовую женскую хоккейную команду.