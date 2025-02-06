Челябинец Григорий Иванов завоевал бронзу Кубка России по прыжкам в воду

Он стал призером в синхронных прыжках с трамплина в паре с Геннадием Фокиным

В Санкт-Петербурге стартовал Кубок России по прыжкам в воду — основной старт при формировании национальной команды для участия в международных турнирах. В первый день соревнований бронзовую медаль завоевал челябинец Григорий Иванов. Он стал призером в синхронных прыжках с метрового трамплина в паре с Геннадием Фокиным, сообщает результаты соревнований Федерация водных видов спорта России.

В соревнованиях по синхронным прыжкам с трамплина среди мужчин были представлены 8 пар. Челябинец Григорий Иванов выступил с воронежцем Геннадием Фокиным. Они показали итоговый третий результат с суммой баллов 382,83. Уверенную победу в этом виде программы одержали лидеры национальной сборной Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер. Судьи оценили их выступление в 431,76 балла.

Прыжки в воду. Кубок России. Мужчины, синхронные прыжки с трамплина:

1. Евгений Кузнецов / Никита Шлейхер (Москва / Татарстан) — 431,76.

2. Александр Белевцев / Илья Молчанов (Татарстан / Москва) — 392,82.

3. Григорий Иванов / Геннадий Фокин (Челябинская область / Воронежская область) — 382,83.

«Ни для кого не секрет, что Федерация водных видов спорта России проводит большую работу по возвращению спортсменов на международную арену. Пловцы уже суперуспешно выступили на чемпионате мира в Будапеште. Очередь прыгунов вот‑вот настанет. Этот Кубок России — отборочный на ближайшие международные старты. Какие это будут старты, зависит от многих факторов. Один из них — Кубок Евразийских стран, который пройдет в марте», — отметил вице-президент Федерации водных видов спорта России Глеб Гальперин в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Отметим, что соревнования в Санкт-Петербурге продолжаются и завершатся 8 февраля. Челябинец Григорий Иванов занимается в челябинской областной спортшколе по водным видам спорта у тренера Юрия Пирожкова. Он на протяжении многих лет входит в основной состав сборной России.