В Челябинске открыли первый в регионе корт для игры в падел

Ракеточный вид спорта является симбиозом тенниса и сквоша

Теннис, бадминтон, настольный теннис — эти олимпийские ракеточные виды спорта знают все, даже далекие от спорта люди. Наверняка многие что-то слышали про сквош и лишь маленькая часть — про падел. Между тем это один из самых бурно развивающихся в Европе видов спорта, который вот-вот войдет в олимпийскую семью. Накануне в Челябинске открыли первую в регионе площадку для игры в падел. Располагается она в СК «Арена». Что это за командная игра, которая сочетает правила тенниса и сквоша, разбирался наш корреспондент.

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«Вместе пишем новую главу в истории российского спорта!» — этот девиз Федерация падела России вынесла на главную страницу своего сайта. Включили эту организацию во Всероссийский реестр видов спорта не так давно — в 2019 году. Возглавляет ее успешный бизнесмен, председатель совета директоров корпорации «Транслом» Алексей Золотарев, а гендиректором Алексей Сорокин. Да-да, тот самый, который возглавлял оргкомитет чемпионата мира по футболу-2018 в России. В одном из интервью он рассказал о том, как произошло его знакомство с паделом.

«Про падел говорят, что, попробовав поиграть в него однажды, влюбляешься навсегда. Так произошло со мной и со многими моими коллегами. В течение 2022 года у меня было много командировок в Доху, где мы с коллегами консультировали катарцев относительно проведения чемпионата мира по футболу. Там мы и попробовали новый для себя вид спорта, который сразу затянул с головой. Не только меня, но и многих моих коллег», — отметил Алексей Сорокин.

«Наша миссия — обеспечить всестороннее развитие падела в России. Мы стремимся использовать все преимущества и сильные стороны падела как молодого и стремительно набирающего популярность вида спорта для реализации его потенциала в нашей стране. Не позднее 2034 года Россия должна стать одним из лидеров падела на международной арене» — еще одна важная цитата с официального сайта Федерации падела России.

Сейчас отделения Федерации падела России представлены в 43 регионах страны. Неплохо для организации, которая существует шесть лет. В Челябинске руководит всем Алексей Плачков. Но новый падел-корт в городе появился не благодаря ему. Это руководство СК «Арена» в лице Юлии Дятловой проявило инициативу, открыв площадку, соответствующую всем необходимым требованиям.

«Падел получил широкое развитие в Европе, особенно в Испании. В нашей стране он динамично развивается в Москве и Санкт-Петербурге. Там есть множество профессиональных спортклубов и площадок для игры. В Челябинске об этом виде спорта пока знают не так много людей. Но уверена, что у падела огромные перспективы. Главное его преимущество — это доступность, освоить азы и правила игры можно за несколько занятий», — считает Юлия Дятлова.

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Итак, что же такое падел? Это командная игра, которая проводится на небольшом корте, окруженном стеклянными стенами — их можно использовать в процессе матча. Классический падел проводится в формате 2×2 — это вместе с особыми правилами и инвентарем делает игры динамичными и интересными.

«Для игры не нужна специальная и серьезная физическая подготовка. Падел цепляет своей динамичностью, живостью и зрелищностью. В отличие от сквоша игра в падел проходит в формате „два на два“ через сетку», — говорит Артем Лукиных, один из участников прошедшего в Челябинске любительского турнира по паделу.

Справка

В 1969 году мексиканский богач Энрике Конкуэра захотел построить на своей вилле в Акапулько теннисные корты. Места не хватило, поэтому площадку сделали меньше, а чтобы мячик не улетал, по периметру возвели бетонные стены. Мяч взяли теннисный, а выбранные ракетки напоминали весла (paddle c английского так и переводится — «весло»). Думал ли тогда Конкуэра, что изобрел новый вид спорта?

Игра быстро стала популярной в Латинской Америке. В Аргентине падел-теннис любят почти так же, как футбол. В США игру тоже начинают осваивать. А в Европе пока первое место по популярности падела занимает Испания — в этой стране в него начали играть с 1974 года. Игра активно развивается и на Востоке, и в Азии.

«Я больше 10 лет теннисом занимаюсь, сегодня впервые узнала, что такое падел. Непривычно играть на корте с замкнутым пространством. Но очень интересно! Важно, что игры проводятся в парном разряде, а это добавляет поединкам динамичность. Да и просто весело играть с соперниками с партнером по команде», — говорит Полина Таскаева.

Разумеется, проявить себя в паделе легче, если есть теннисная подготовка. Но это не главное. Важно понять механику и стратегию игры, приноровиться к ракетке. Кстати, весит она от 350 до 390 граммов (в теннисе — от 260 до 330 г). Чем тяжелее ракетка, тем больше мощность, но хуже маневренность и меньше контроль.

И наоборот: чем легче ракетка, тем она более скоростная, проще управлять мячом, но придется прикладывать больше усилий для мощного удара. Игровая поверхность у падел-ракетки гладкая, а центральная зона перфорирована произвольным числом отверстий диаметром от 9 до 13 мм.

«Важно и приноровиться к отскокам от стекла, потому что в этом и есть главное отличие падела от того же тенниса. Поэтому и вариативность атак и игры в защите гораздо больше. Надо учитывать и то, что площадка здесь меньше. Все это приводит к тому, что игры получаются с долгими розыгрышами мяча, — это отражается на смотрибельности и зрительском интересе», — полагает Юлия Дятлова.

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На открытие корта в Челябинск организаторы пригласили и двух профессиональных игроков из Екатеринбурга. Никита Морозов и Михаил Хлызов провели для местных падел-теннисистов открытую тренировку и мастер-класс.

Оба сами в прошлом теннисисты, познакомились с паделом полтора года назад. Говорят, что в Екатеринбурге этот ракеточный вид спорта бурно развивается, с каждым годом растет количество падел-кортов.

«В Екатеринбурге сейчас есть 4 закрытых и 2 открытых площадки для игры в падел. К сентябрю планируют открыть еще 6 кортов. Кроме того, при спортклубе „Архангел Михаил“ хотят запустить 12 падел-кортов. О чем это говорит? У людей есть спрос, они хотят приобщиться к этому виду спорта. Да и в других городах интерес к паделу неуклонно растет», — считает Никита Морозов.

Михаил Хлызов добавил, что в России уже сформирована национальная и юношеская сборная. Сильнейшие игроки регулярно выступают на топовых соревнованиях за границей. Пока чаще проигрывают лидерам мирового падела, но уже есть локальные успехи.

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В рамках открытия падел-корта в СК «Арена» состоялась также матчевая показательная встреча «Челябинск» vs «Екатеринбург», по ее окончании — любительский турнир с участием всех желающих.

По словам Алексея Плачкова, сейчас решается вопрос об открытии падел-площадок в разных локациях Челябинска. Речь идет не только о закрытых, но и о кортах на открытом воздухе.

«Планов и идей много, все они сводятся к тому, чтобы сделать падел-теннис на Южном Урале доступным видом спорта. Уже есть предварительная договоренность об открытии еще двух падел-кортов, но анонсировать их пока не хотим. Я вижу, как падел активно развивается в нашей стране. Наша задача — чтобы Челябинск в этом направлении не отставал», — добавляет Алексей Плачков.

Кстати, еще одна интересная деталь. В падел-теннис рубятся многие известные футболисты. Так, большим поклонником игры является экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, а бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в родной Швеции открыл как минимум шесть падел-кортов. Любит поиграть в падел в свободное от работы время и главный тренер футбольной сборной России Валерий Карпин… Теннисные звезды уже в открытую бьют тревогу.

Серб Новак Джокович на турнире «Уимблдон» произнес мощный спич, в котором выразил сомнения относительно радужных перспектив мирового тенниса. Ему не очень нравится, что он постепенно вытесняется пиклболом (вот и вам еще один ракеточный вид спорта!) и паделом.

«Теннис находится под угрозой. Если мы ничего не сделаем с этим, глобально или коллективно, падел или пиклбол превратят все теннисные клубы в падел-корты и пиклбольные. Потому что они менее бюджетные. Турниры „Большого шлема“ всегда будут успешными. Но я думаю, что наши туры должны быть лучше. Нам повезло, что мы являемся очень историческим и глобальным видом спорта. Но время идет, все меняется», — заключил Джокович.

Что тут добавить? На то он и ветер перемен, лишь бы дул в нужном направлении… Хотелось бы, чтоб развитие того же падела шло не в ущерб другим ракеточным видам спорта. Впрочем, в России (тем более в Челябинске) думать об этом пока рано. Хотя бы потому, что падел пока еще не стал массовым и популярным видом спорта в нашей стране.

И есть сомнения — а станет ли? Но начинать с чего-то определенно нужно, и в первую очередь с открытия падел-кортов…