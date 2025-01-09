Челябинский мини‑футбольный клуб «Южный Урал» возглавил Алексей Власов

Большие кадровые перестановки произошли и в составе команды

Глобальные перемены как в составе, так и в тренерском штабе произвели в новогодние каникулы в штабе мини-футбольного клуба «Южный Урал». Команду возглавил Алексей Власов, известный по работе с юношескими командами «Челябинск-ОСШ» в Юношеской футбольной лиге. Большие изменения произошли и в составе команды, сообщает пресс-служба МФК «Южный Урал».

Алексей Власов ранее уже возглавлял челябинский мини-футбольный клуб. Так, он проработал в команде несколько месяцев в сезоне-2020/2021. Известный в прошлом футболист затем два года успешно работал с командой «Челябинск-ОСШ» в Юношеской футбольной лиге.

«Когда уходил в 2020 году, у меня было желание еще поработать с основной футзальной командой Челябинска. С того момента осталась какая-то недосказанность, недоделанная работа, поэтому, безусловно, было приятно получить такое предложение. Недавно команду покинул ряд футзалистов. Некоторым ребятам сейчас предстоит поменять взгляды и выйти на лидерские позиции», — рассказал пресс-службе МФК «Южный Урал» Алексей Власов.

Ранее команду возглавлял Нуржан Джетыбаев. Однако в конце 2024 года специалист по собственному желанию решил покинуть клуб. В новогодние каникулы стало известно, что продолжат свою карьеру в других командах целый ряд игроков, которые определяли игру МФК «Южный Урал». Среди них — Александр Баркалов, Даниил Коробицын и Анар Шакиев.

«В любой команде рано или поздно начинается ротация состава, и мы не исключение. Уход игроков, тренеров и иных сотрудников клуба — это рабочий процесс. Хочу попросить вас, уважаемые болельщики, сохранять позитивный настрой и продолжать поддерживать любимый коллектив», — обратился к болельщикам директор МФК «Южный Урал» Егор Мишура.

Имена новобранцев штаб команды планирует объявить в ближайшее время. Напомним, что после 14 сыгранных матчей МФК «Южный Урал» занимает 7-ю строчку в конференции «Восток» Высшей лиги чемпионата России. Ближайшие две игры команда проведет 11 и 12 января в Тюмени. Ее соперниками будут МФК «Глазов» и «Прогресс-Бионорд».

В октябре 2022 года Алексей Власов дал большое и обстоятельное интервью корреспонденту ИА «Первое областное». В нем он оценил итоги футбольного сезона для команды «Челябинск-ОСШ» и рассказал о своем видении того, как работать с молодыми ребятами.