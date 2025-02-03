Один рекорд и четыре чемпиона — итоги чемпионата России по конькобежному спорту в Челябинске

Сильнейшие спортсмены страны боролись за медали в спринтерском и классическом многоборьях

На льду ДС «Уральская молния» в Челябинске завершился чемпионат России по конькобежному спорту в многоборьях. Сильнейшие скороходы страны разыграли четыре комплекта наград. Уверенную победу с рекордом катка в спринтерском многоборье одержала Дарья Качанова из Нижегородской области. Бронзу в «классике» завоевал челябинец Сергей Бородулин. За ходом соревнований внимательно наблюдал фотокорреспондент ИА «Первое областное».

На соревнованиях в Челябинске выступили 83 спортсмена из 22 регионов. Им предстояло побороться за четыре комплекта наград — в спринтерском и классическом многоборьях среди мужчин и женщин.

То есть каждый спортсмен в течение двух дней должен был пробежать четыре дистанции. Результаты каждой из них суммируются, за них начисляются баллы. Победителем становится тот участник, который набрал минимальную сумму очков.

Программа спринтерского многоборья включала два забега на дистанциях 500 и 1000 метров. В классическом многоборье у женщин — 500, 1500, 3000 и 5000 метров, у мужчин — 500, 1500, 5000 и 10 000 метров.

Главной героиней соревнований стала нижегородская спринтерша Дарья Качанова. Она выиграла забеги на всех дистанциях, в которых принимала участие. Побить рекорд катка на любой из них у нее не получилось, зато в спринтерском многоборье она установила-таки рекорд, набрав лучшую сумму баллов — 151,895. Предыдущий рекорд ЛД «Уральская молния» составлял 152,295.

Второе и третье места заняли две спортсменки из Московской области — Ирина Кузнецова и Елена Еранина соответственно. В шаге от пьедестала остановилась чемпионка мира-2021, бронзовый призер Олимпийских игр Ангелина Голикова из Москвы. Пятое итоговое место заняла челябинка Мария Гудошникова. Отметим, что пропускала соревнования наша титулованная спортсменка Ольга Фаткулина.

Конькобежный спорт. Чемпионат России. Спринтерское многоборье. Женщины

1. Дарья Качанова (Нижегородская область) — 151,895 (рекорд катка).

2. Ирина Кузнецова (Московская область / Красноярский край) — 156,400.

3. Елена Еранина (Московская область / Владимирская область) — 159,050.

В классическом многоборье среди женщин челябинские болельщики большие надежды связывали с Анастасией Григорьевой. Ранее она неоднократно становилась призером подобных состязаний. В этот раз не получилось. Она заняла пятое место, набрав 169,775 балла.

Победу же здесь одержала Ксения Коржова из Мурманской области. Она неудачно пробежала спринтерскую «пятисотку», показав на ней 6-й результат. Но в трех других забегах (1500, 3000 и 5000 м) выиграла, что принесло ей общую победу. Серебро завоевала Ирина Сальникова из Нижегородской области, а замкнула тройку призеров москвичка Александра Саютина — дочка челябинских конькобежцев Вадима Саютина и Светланы Бажановой.

Конькобежный спорт. Чемпионат России. Классическое многоборье. Женщины

1. Ксения Коржова (Мурманская область) — 166,582.

2. Ирина Сальникова (Нижегородская область) — 168,062.

3. Александра Саютина (Москва) — 168,867.

В мужских спринтерских состязаниях главная борьба за победу прошла между Михаилом Казелиным (Московская область) и Виктором Муштаковым (Алтайский край).

Все решил последний забег на дистанции 1000 метров. Его выиграл подмосковный спортсмен, а показанный им результат позволил занять итоговое первое место в спринтерском многоборье. Бронза досталась Руслану Мурашову из Краснодарского края.

Конькобежный спорт. Чемпионат России. Спринтерское многоборье. Мужчины

1. Михаил Казелин (Московская область) — 140,530.

2. Виктор Муштаков (Алтайский край / Красноярский край) — 140,600.

3. Руслан Мурашов (Краснодарский край / Мурманская область) — 141,085.

В состязаниях мужчин-«классиков» борьбы не получилось. Здесь не было равных Даниилу Алдошкину из Московской области. Он с солидным отрывом победил в многоборье. Серебро досталось москвичу Даниилу Найденышеву. Ну и долгожданную медаль для хозяев соревнований завоевал Сергей Бородулин. У него третий результат в классическом многоборье.

Конькобежный спорт. Чемпионат России. Классическое многоборье. Мужчины

1. Даниил Алдошкин (Московская область / Иркутская область) — 153,396.

2. Даниил Найденышев (Москва) — 155,832.

3. Сергей Бородулин (Челябинская область) — 158,127.

Напомним, что в сезоне-2024/2025 ЛД «Уральская молния» в Челябинске уже становился площадкой для проведения соревнований с участием сильнейших спортсменов страны. Так, с 13 по 15 декабря 2024 года здесь состоялся чемпионат России по шорт-треку. Эти старты были приурочены к 20-летию ЛД «Уральская молния». В этом материале мы вспомнили о том, как строился уникальный на тот момент спортивный объект.