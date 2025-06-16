Пять медалей завоевали челябинские гиревики на чемпионате России

Вячеслав Плотников и Оксана Степанова стали победителями соревнований

На чемпионате России по гиревому спорту в Казани успешно выступила сборная Челябинской области. Южноуральские спортсмены завоевали две золотые и три бронзовые медали. Титул чемпионов России достался Вячеславу Плотникову и Оксане Степановой, сообщает Федерация гиревого спорта Челябинской области.

Турнир с участием сильнейших гиревиков страны проходил в Казани с 12 по 15 июня. Успешно он сложился для лидеров сборной Челябинской области. Так, Вячеслав Плотников зафиксировал 216 подъемов за 10 минут в весовой категории до 85 кг, завоевав титул чемпиона России. Также золотая медаль в активе чемпионки мира Оксаны Степановой. В упражнении «рывок» она зафиксировала 202 подъема в категории до 63 кг.

Не смог побороться за победу многократный чемпион мира, легенда российского гиревого спорта Иван Денисов. Опытный спортсмен стал бронзовым призером в рывке в категории свыше 95 кг (200 подъемов). Также третьи места заняли Илья Ташланов и Семен Селиверстов.

Отметим также, что выполнила норматив мастера спорта Ульяна Карпушенко. Кроме того, Галина Кривошеина выполнила норматив кандидата в мастера спорта в жонглировании гирей. Она стала первой в Челябинской области, кому удалось выполнить норматив в этой дисциплине.