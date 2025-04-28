Сборная России триумфально выступила на чемпионате Европы по дзюдо

Она выиграла общий зачет, а еще завоевала бронзу в командном турнире

Российские дзюдоисты произвели фурор на чемпионате Европы по дзюдо в Черногории. Наша команда, выступавшая в нейтральном статусе, выиграла общий зачет турнира, завоевав 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали. В последний день соревнований россияне стали бронзовыми призерами командного турнира, помогли им завоевать медали челябинцы Денис Батчаев и Ирина Зуева, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В личных соревнованиях чемпионата Европы выступили две челябинские спортсменки. К сожалению, Сабина Гилязова (48 кг) не смогла побороться за медали, выбыв из борьбы во втором круге соревнований. Достойно отборолась в категории до 57 кг Ирина Зуева — дебютантка турнира заняла 7-е место.

Зато успешно выступили другие российские дзюдоисты. Они завоевали 7 медалей в личных состязаниях. Победу одержали Данил Лаврентьев (73 кг), Тимур Арбузов (81 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг). Серебряные медали на счету Аюба Блиева (60 кг), Мурада Чопанова (66 кг) и Валерия Ендовицкого (свыше 100 кг). Бронзовым медалистом стала Элис Старцева (свыше 78 кг). Наша команда выиграла командный зачет ЧЕ‑2025.

В последний день турнира вчера, 27 апреля, состоялись командные состязания «стенка на стенку». В них выступили два челябинских спортсмена — Денис Батчаев и Ирина Зуева. В первом круге сборная России уверенно справилась с соперниками из Сербии (4:0), затем наши ребята сотворили сенсацию, выбив из борьбы фаворитов турнира — сборную Франции (4:1).

В полуфинале россияне, к сожалению, уступили команде Италии. А в матче за бронзу всухую победили соперников из Турции — 4:0! В составе сборной России в командном турнире выступили Ирина Зуева, Дарья Курбонмамадова, Дарья Антонова, Тамара Лищенко, Мария Иванова, Элис Старцева, Данил Лаврентьев, Карен Галстян, Тимур Арбузов, Мансур Лорсанов, Тамерлан Башаев и Денис Батчаев.