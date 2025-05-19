Команды Челябинской области неудачно выступили в турнире по баскетболу 3×3 в Магнитогорске

В дивизионе «Мастер» четыре южноуральских коллектива не смогли побороться за место на пьедестале

В Магнитогорске завершился этап чемпионата России по баскетболу 3×3 в дивизионе «Мастер». В мужском и женском турнирах выступили четыре коллектива из Челябинской области. Однако никто из них не смог побороться за медали. Ближе всех к успеху оказался мужской клуб «Курчатов», уступивший с разницей в одно очко в четвертьфинале соперникам из Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Тандем чемпионата России по баскетболу 3×3 в дивизионе «Мастер» собрал в Магнитогорске топовые команды, одни из лучших в стране. Усилили коллективы и несколько игроков, выступающих в классическом баскетболе 5×5. Среди них, например, и воспитанник челябинской школы баскетбола Кирилл Писклов. На турнире в Магнитогорске он защищал цвета клуба Stella Pro из Екатеринбурга.

В мужском турнире были представлены две южноуральские команды области — «Металлург» (Магнитогорск) и «Курчатов» (Челябинск). К сожалению, выступили они неудачно. Хозяева турнира на групповом этапе проиграли оба поединка и вынуждены были бороться лишь за 9—12-е места. В утешительном раунде магнитогорцы выиграли у ребят из подмосковных Химок (21:13).

Баскетболисты «Курчатова», напротив, начали турнир с двух побед. Сначала они в равном поединке выиграли у пермского клуба «Бионорд» (16:15), а затем уверенно взяли верх в матче с Khimki Power (21:14). Так, челябинцы заняли первое место в группе и вышли в плей-офф. Увы, в играх на выбывание развить успех не удалось. В четвертьфинале «Курчатов» уступил соперникам из Санкт-Петербурга (19:20) и завершил свое выступление в турнире.

Баскетбол 3×3. Чемпионат России. Тандем, дивизион «Мастер», Магнитогорск. 17—18 мая. Мужчины. Результаты с участием южноуральских команд:

Группа D

«Курчатов» (Челябинск) — «Бионорд» (Пермь) — 16:15.

«Бионорд» (Пермь) — Khimki Power (Химки) — 19:10.

«Курчатов» (Челябинск) — Khimki Power (Химки) — 21:14.

Группа A

«Автодор» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 21:12.

Stella PRO (Екатеринбург) — «Автодор» (Москва) — 19:17.

«Металлург» (Магнитогорск) — Stella PRO (Екатеринбург) — 19:21.

1/4 финала

«Курчатов» (Челябинск) — «АБК Б. Б.» (Санкт-Петербург) — 19:20.

Игра за 9—12-е места

«Металлург» (Магнитогорск) — Khimki Power (Химки) — 21:13.

В женском турнире также были представлены две команды из Челябинской области — «Позитив» и «Металлург». Наши девушки не смогли составить конкуренцию сильнейшим командам страны. На групповом этапе оба коллектива потерпели по два поражения и вынуждены были между собой разыграть предпоследнее место. Здесь со счетом 18:12 выиграли девушки из Челябинска.

Баскетбол 3×3. Чемпионат России. Тандем, дивизион «Мастер», Магнитогорск. 17—18 мая. Женщины. Результаты с участием южноуральских команд:

Группа А

«Спарта» (Воронеж) — «Металлург» (Магнитогорск) — 15:9.

«Спарта» (Воронеж) — «Десерт» (Екатеринбург) — 9:21.

«Десерт» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 21:10.

Группа В

Khimki Power (Химки) — «Позитив» (Челябинск) — 16:13.

Khimki Power (Химки) — «АБ Кондрашина» (Санкт-Петербург) — 10:21.

«АБ Кондрашина» (Санкт-Петербург) — «Позитив» (Челябинск) — 13:4.

Игра за 5-е место

«Металлург» (Магнитогорск) — «Позитив» (Челябинск) — 12:18.

Отметим, что тандем «Мастер» в Магнитогорске стал седьмым этапом чемпионата России по баскетболу 3×3. Участники боролись не только за медали турнира, но и за рейтинговые очки, которые необходимы для того, чтобы выступить в финальном этапе турнира.